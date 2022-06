El calvario de Diego Leonardi, ganador de Gran Hermano: "En droga"

La dura realidad de Diego Leonardi tras alejarse de los medios. A su vez, el exganador de Gran Hermano disparó contra El Hotel de los Famosos.

Un exparticipante de Gran Hermano rompió el silencio para hablar de El Hotel de los Famosos y reveló que nada quedó de esa fama adquirida por haber sido campeón del reality de Telefe. De acuerdo a su experiencia televisiva, Diego Leonardi brindó una serie de advertencias para quienes disputan el reality show por El Trece.

Diego Leonardi, quién fue el campeón de la edición 2007 de Gran Hermano, brindó declaraciones al programa radial Por si las Moscas por AM 1110. Allí analizó el desarrollo de El Hotel de los Famosos y fue lapidario con la producción de El Trece.

"Siempre tiene que haber un malo en el reality, pero a Nadia Espestein -quien fue su compañera en el ciclo y fue muy criticada por su manera de manejarse en la casa- le tiraban cosas en los boliches de lo que la odiaban”, comenzó el relato. Hace varias semanas que varias personas arremeten contra El Trece, ya sea desde público como mismos participantes o figuras del espectáculo.

En esta misma línea, deslizó quien puede ganar el reality show que es furor en el ámbito de la televisión. "Mi intuición es que Locho Loccisano va a ganar”, expresó. Además, Leonardi hizo un paralelismo entre las situaciones de bullying hacia el joven influencer y Mariana Mirra, otra de las concursantes que lo acompañaron en Gran Hermano: “Male cuando entro a la casa habló muy mal con los que estaban en la casa y la fueron aislando. Yo la resguardé bajo mi ala para que se dejarán de joder con ella porque tenía que vivir ahí”.

Por otra parte, quien fue campeón de Gran Hermano apuntó a la producción de El Trece por un detalle en particular. "La edición es súper importante. Yo me enojé muchísimas veces y eso no se vio, seguramente eso hubiera cambiado mi posición con el público. Un insulto de Male a Nadia que tampoco salió, pero por eso la aislaban. Con Locho va a pasar también”, precisó.

Diego Leonardi aseguró que económicamente "nada se reditúa"

En última instancia, realizó un análisis exhaustivo en referencia a la actitud de ciertos participantes de El Hotel de los Famosos y dio algunos consejos. "La racha y la fama me duraron menos de dos años. La popularidad queda, pero no la parte económica, nada se reditúa", sostuvo.

Al mismo tiempo, Leonardi dijo que "la gente fantasea que los que aparecimos en la tele somos multimillonarios entonces te ven trabajando de remisero y te juzgan si te la gastaste en droga, si te estafaron. Te juzgan. Y para mí eso fue recontra doloroso". En última instancia, le agradeció a Gran Hermano "por todo lo que me dio" y cerró: "Yo ahora trabajo, tengo mi empresa de hamburguesas de pollo saborizadas, manejé remises, colectivo, pero fue difícil”.

Flor de la V fulminó a El Trece y comparó El Hotel de los Famosos con Milei

Florencia de la V estalló de bronca en pleno vivo de Intrusos por la pantalla de América TV. Se mostró muy molesta por la producción de El Trece, ligado a las polémicas dentro de El Hotel de los Famosos y la intensidad del descargo fue tanta que comparó las situaciones denunciadas con el accionar de Javier Milei.

El contundente descargo de la conductora estuvo fuertemente vinculado al desarrollo del programa en El Hotel de los Famosos, más precisamente por las situaciones de bullying contra Locho Loccisano, motivo por el cual responsabilizó a El Trece. "Me parece que tiene que ver con el tema de la violencia exacerbada que está viviendo nuestra sociedad y yo digo ¿la televisión contribuye con esta violencia?", expresó indignada.

En esta misma línea, Flor de la V sostuvo que la ausencia de las medidas de El Trece "excede a un programa de televisión, no pusieron límites desde un principio". La conductora se mostró molesta por las diversas situaciones al aire y abrió juego a su panel para debatir.

"Sino no nos extraña que un Milei haya tenido la cantidad de votos que tuvo y tiene que ver con eso. Mucha gente que tiene pensamientos extremistas y sobre todo donde los derechos no existen y quieren vivir en una época que ya pasó. Es preocupante", señaló la conductora de Intrusos.