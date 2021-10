El calvario de Cristian U tras la fatídica muerte de su padre: "No se puede"

Cristian U, ex participante de Gran Hermano, lloró en El Trece tras la muerte de su padre por una supuesta negligencia médica.

Cristian U lloró en vivo en LAM (Los Ángeles de la Mañana, El Trece) en pleno descargo después de que él mismo haya dado a conocer la noticia de la muerte de su padre Fabián por una supuesta negligencia médica en el Hospital General de Agudos Dr. Cosme Argerich de La Boca, en la Ciudad de Buenos Aires. El ex Gran Hermano estuvo durante casi media hora en un móvil en Puerto Madero con el programa que conduce Ángel de Brito y se quebró al recordar a su papá, que falleció tras una convulsión a pesar de la tardía atención que recibió en plenos intentos por mantenerlo con vida.

En el diálogo con quienes estaban en el estudio del canal, Cristian Urrizaga explotó en llanto: "Él siempre dijo que quería irse a vivir a Córdoba y que después lo cremaran, pero me dijeron que por el estilo de su muerte no se lo puede cremar. Queda en la morgue por un año y hay que esperar, es tremendo todo". Por si ello fuese poco, detalló que apenas se produjo su deceso "los forenses se lo llevaron para hacerle la autopsia", por lo que no pudo "tomar más contacto con el cuerpo".

"De hecho, él estaba comprando unos terrenos en Córdoba porque quería irse a vivir a la zona de La Cumbrecita. Además, su esposa tiene cáncer", puntualizó Cristian U ante las consultas de De Brito y de las panelistas Cinthia Fernández, Yanina Latorre, Maite Peñoñori, Pía Shaw y Mariana Brey. Visiblemente triste y a la vez enojado, el protagonista siguió: "Cuando entré al hospital había un silencio que parecía un cementerio. Subí, golpeé un vidrio para que me atendieran y la mujer que me atendió estaba casi dormida. No quiero culpar a nadie, pero ¿así tratan las urgencias? Estamos hablando de que una persona en diez segundos puede seguir viviendo o morirse".

Cristian U y el furioso descargo tras la muerte de su padre.

"Yo entiendo todo, pero somos seres humanos... Con más o menos plata, somos seres humanos. Se perdió lo de la humanidad, nos tratan como cucarachas", opinó quien saltó a la fama gracias a haber sido el ganador de Gran Hermano 2011. "No se puede creer lo que hacen, y después hacen propagandas diciendo que están entre los mejores servicios del país, que en diez minutos llegan a cualquier lado para una emergencia, que ahí atienden a los Presidentes... No tienen cara", se quejó.

Cristian U y el significado de su padre en su vida

Acerca de Fabián, quien murió a los 60 años por una convulsión, recordó: "Cuando yo era chico, me crié en La Boca y delinquía, hacía todo lo que hace un chico que no tiene educación, y él me sacó, me enseñó a laburar a los 8 años". Además, contó una anécdota que describe de cuerpo entero la pobreza en la que vivían en aquel entonces: "Una vez teníamos sólo un saquito de té y una milonguita, y me dijo ´comé vos, que yo tengo acidez´. Era capaz de eso y de mucho más, le debo todo lo que soy hoy".

"Lo querían todos, tenía salud, vitalidad... El otro día me enteré de que en su barrio le pusieron un pasacalle que decía ´Fabi, te vamos a extrañar´... Yo no puedo ir más a ese barrio, ¿me entendés?", completó Cristian U entre lágrimas, realmente muy conmovido.

Qué pasó con el padre de Cristian U

A través de la publicación de un video desgarrador en su cuenta oficial de Instagram (@cristianurrizaga) en plena tarde del domingo 3 de octubre de 2021, el ex Gran Hermano dio a conocer lo ocurrido: “Que todo el mundo mire. Estoy levantando a mi viejo muerto del auto. Nadie vino, loco”, dijo al principio, mientras acomodaba a su papá en una camilla en la puerta del hospital. “Anoche, a la 01:30 am, mi viejito empezó a convulsionar, su pareja llamó al 911 y al 107 (SAME) e inmediatamente me llamó a mí. Tardé en llegar diez minutos, ya estaba la policía, y la misma también llamaba al SAME”, agregó.

Finalmente, Cristian U indicó: “Desde el primer llamado al SAME hasta que tomé la decisión de cargármelo en brazos pasaron 20 minutos. Hasta que bajé, lo puse en el auto y lo llevé al sanatorio (Argerich) pasó media hora, y cuando estaba llegando recién salía la ambulancia. Llegamos a los gritos con mi hermano y el poco personal que había no hacía nada, sólo nos dieron una camilla, lo tuvimos que bajar nosotros y entrarlo al sanatorio. En la puerta había 3 ambulancias paradas y médicos al lado de ellas, sentí querer matar a todo el mundo. Luego de eso sale un médico y me dice ‘le pusimos los electro y casi lo recuperamos, pero se fue, lo siento mucho’”.