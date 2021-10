Fuerte denuncia de Yanina Latorre sorprendió a Juana Viale: "Me amenazó"

Yanina Latorre sorprendió a Juana Viale en El Trece con una fuerte denuncia en pleno programa. El destructivo descargo de la panelista de LAM en la mesa de Mirtha Legrand.

Yanina Latorre fue al estudio de El Trece como invitada al programa Almorzando con Mirtha Legrand, que conduce Juana Viale, y sorprendió en vivo tanto a la conductora como al resto de los presentes en el canal. La panelista de LAM (Los Ángeles de la Mañana) reveló un episodio que sufrió hace algunos años en las redes sociales y que le generó varios problemas, aunque tiempo después lo pudo dejar atrás. La "Angelita" fue contundente y realizó una fuerte denuncia.

En la emisión del mediodía del domingo 3 de octubre de 2021, además de "Yani" asistieron al piso la actriz Ana María Picchio, el Doctor Daniel López Rosetti y el músico Paz Martínez. En un momento, la conversación se puso tensa y la esposa del ex futbolista Diego Latorre alzó la voz con un destructivo comentario.

La fuerte denuncia de Yanina Latorre que sorprendió a Juana Viale

La panelista de 52 años decidió romper el silencio cuando la conductora la consultó acerca de las agresiones que recibió a lo largo de su carrera en la televisión argentina. "¿Un conductor te amenazó diciendo que habías tenido un vínculo extramatrimonial?", le preguntó Juana Viale. Y Yanina Latorre le contestó: "Si, con un arquero de fútbol, no recuerdo si era (Óscar) Córdoba o (Faryd) Mondragón. Fue en la época en la que jugaba mi marido. Un día, en 2014, me llegó un mensaje privado de Twitter". Al instante, apeló a la ironía habitual en ella: "Eran muy buenos los dos, se ve que me gustan los colombianos...".

Luego, Yanina detalló cómo la hostigó esta persona, a la cual no quiso nombrar. Igualmente, la conductora dio sus iniciales ("JR") y la protagonista asintió, por lo que se trata de Jorge Rial. Según la invitada, las palabras fueron "´¿cómo vas a hacer para explicar cuando yo mañana cuente que eras la amante?´", aunque aclaró que "igualmente después no contó nada". Sorprendida por lo que estaba escuchando, "Juanita" le preguntó por los motivos por los que el ex Intrusos (América TV) le había dicho eso, por lo que Yanina respondió: "Él se había separado por su mujer, la detestaba, y yo entré en la volteada".

Yanina Latorre sorprendió en vivo a Juana Viale en El Trece.

"Hubo una cena a beneficio y me sentaron en la misma mesa con su exmujer, salieron fotos en todas las revistas sentadas en la misma cena, y le molestó. Le molestó y me amenazó que por esa situación él podía contarlo", profundizó Latorre acerca de Rial. Sin embargo, al ver las caras de sus compañeros en la mesa, fue más allá todavía: "Me encanta que me amenacen, eso me eleva. Yo voy y lo cuento porque no le tengo miedo a nada".

Entonces, Picchio opinó en la "Mesaza" que Yanina "es muy graciosa", por lo que ella le agradeció: "Eso es un piropo, no quiero ser buena, soy una reventada, no quiero que crean que soy buena". No obstante, Juana Viale le manifestó que "es buena", y "Yani" completó: "Sólo en mi casa, a ver si piensan algo que no quiero... ¡No me mates el personaje!".