Juana Viale y el estado de salud de Mirtha Legrand: "Fue un susto"

Juana Viale se refirió al estado de salud de su abuela Mirtha Legrand. Qué fue lo que dijo la conductora de El Trece y los detalle de lo que le pasó a "La Chiqui".

Mirtha Legrand fue internada durante la semana pasada por un problema coronario como consecuencia de una arritmia y preocupó a sus miles de seguidores en Argentina. Aun así, la que salió a poner paños fríos al respecto de su salud fue Juana Viale, su nieta, que la reemplazó al mando de los programas de televisión en El Trece. En plena emisión de La Noche de Mirtha del pasado sábado 2 de octubre, la presentadora aclaró que lo que le ocurrió a su abuela de 94 años "fue sólo un susto, pero no tan susto".

Luego de haber ingresado al estudio del canal al ritmo de la canción “El bombón asesino”, el hit de la banda de cumbia santafesina Los Palmeras, la actriz de 39 años comenzó: “Muchos besos a mi abuelita, que salí con su canción que le encanta. Es una reina del mundo mundial, una fortaleza como nadie, nadie, nadie, nadie, nadie. Todo mi amor de mí hacia ella, estuve con ella el día de la internación y después".

Ya con relación a la recuperación de la diva de la pantalla chica nacional, Juana Viale detalló: "Está evolucionado de una manera maravillosa, quédense tranquilos. Hay Mirtha Legrand para rato. Acomodamos un rato las arterias y listo: canilla libre. Se recupera maravillosamente. Fue progresivo, la llevamos y se hizo los estudios correspondientes. Nada fue de repente”.

"Estuve con ella antes de la internación que se le hizo, divina. Les quiero contar que estaba maquillada, diosa, en una unidad coronaria. Por supuesto también peinada, era la más bella de la clínica, toda tuneada”, profundizó en tono de broma "Juanita" acerca de "La Chiqui", quien todo indica que se retirará de la TV tras seis décadas a fines de 2021 o a lo sumo en 2022.

Viale profundizó con respecto a la charla en sí que tuvieron ambas: "Salió perfecta, me habló del teatro porque yo había ido el día anterior, me preguntó cómo me había ido, qué me había parecido la obra. Lúcida, sensible y agradecida con el Mater Dei, que la ha tratado de una manera maravillosa, no sólo a mi abuela sino a todos sus pacientes. Me dijo ´estoy como en un hotel´". Para cerrar, Juana afirmó: "Estamos todos bien, estamos todos con salud y la Argentina se sigue quemando, estamos al horno".

La entrada de Juana Viale, al ritmo de "El Bombón asesino" de Los Palmeras.

Qué le pasó a Mirtha Legrand

"La Sra. Mirtha Legrand continúa en franca mejoría al tratamiento realizado, con buena evolución en las últimas 24 horas. Agradeciendo a todos, rogamos prudencia en los comentarios, y respeto hacia Mirtha y su familia", rezó el comunicado del sanatorio Mater Dei del sábado 2 de octubre firmado por el director Roberto Dupuy de Lôme, aunque allí también se aclaró que la protagonista "tiene una evolución favorable".