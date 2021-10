La charla hot entre Yanina Latorre y un protagonista de La 1-5/18: "Le doy"

Yanina Latorre coqueteó con uno de los galanes de La 1-5/18 y terminaron los dos completamente rojos de la vergüenza.

Yanina Latorre protagonizó un momento muy caliente el viernes en Los Ángeles de la Mañana después de que Lali González la pusiera en aprietos con una picante pregunta sobre sus compañeros durante un móvil en vivo. La angelita coqueteó con uno de los protagonistas de la nueva ficción de El Trece y terminaron ambos totalmente colorados de la vergüenza.

Sin pelos en la lengua, es común escuchar a Yanina Latorre hablar de cualquier tema sin ruborizarse. Este viernes, la angelita protagonizó un momento hot durante el móvil en vivo que realizaban en Los Ángeles de la Mañana con Lali González y uno de los galanes de La 1-5/18. "Hablando de cambio de roles, voy a ser una angelita y le voy a preguntar a Yanina Latorre", comenzó la actriz, sorprendiendo a todos. "Si te dan a elegir una noche de placer entre Gonzalo Heredia, Esteban Lamothe o Luciano Cáceres, ¿con quién te quedarías?", preguntó yendo directamente al hueso González.

Fiel a su estilo, Yanina Latorre no se achicó y retrucó, también picante: "¿Puede ser un trío?". "Le doy a Cáceres. Con Cáceres solo me quedo, y no porque esté en el móvil", disparó la angelita solo un segundo después, mientras se veía como el color del rostro del actor empezaba a cambiar. "Sos mi predilecto de verdad y lo dije siempre. Me puse toda colorada", admitió Yanina Latorre, hablándole directamente a Luciano Cáceres.

"Uh, me vuelvo el loco. Muchas gracias, me halaga", atinó a responder el actor, sorprendido por las declaraciones de la angelita. "Además sos una mujer con mucha personalidad", destacó Cáceres sobre Latorre. Dándose por aludida, la panelista replicó: "Soy muy fácil, Luciano. Pensá que a mi edad cualquier cosa agarro". En ese momento, Ángel de Brito reveló que la angelita se había enamorado.

"Son los últimos cartuchos que me quedan. Me dice dos palabras y me enamoré, voy", se sinceró la panelista de LAM. Caballero, Cáceres aseguró, convencido: "El amor no tiene edad, por favor". "Encima me dice eso. Andrea te gané de mano en esta", le dedicó su victoria Yanina Latorre a Andrea Taboada, su compañera en el piso de LAM, para cerrar el picante coqueteo que protagonizó con el galán de La 1-5/18.

Esteban Lamothe sobre las críticas a La 1-5/18

Ante los comentarios detractores que recibió La 1-5/18, el protagonista Esteban Lamothe habló al respecto: “Debemos ser más de 100 personas trabajando en La 1-5/18. Para mí fue revelador haber ido a la villa para hablar con los padres que laburan en los barrios. El trabajo real de los padres en las villas es impresionante”.

“Al comienzo me dolían las agresiones desde cuentas anónimas. Luego, entendí que no podía hablar con personas así. Si yo dudara que actuó mal me podría interpelar más. Pero voy a actuar y estoy tranquilo con lo que hago”, cerró, en diálogo con El Destape Radio.