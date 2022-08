Duro relato de Aníbal Pachano por un tumor en la cabeza: "Me tengo que operar"

El artista contó cómo vive su enfermedad y cuál es el tratamiento que debe enfrentar. Aníbal Pachano hablo sin tabú sobre su cáncer de pulmón con metástasis en el cerebro.

Aníbal Pachano habló sobre cómo ha transitado su vida tras ser diagnosticado de cáncer de pulmón con metástasis en el cerebro en 2017. El director teatral, coreógrafo y actor aseguró que nunca bajó los brazos y jamás dejó de ver posibilidades de salir adelante ante su difícil situación.

"Para que la gente no se quede solo en el miedo o el susto, quiero decirles que se puede, que está bueno hablar del tema con todas las letras y que yo voy camino a una sanación porque jamás dejé de proyectar", comenzó su descargo el padre de Sofía Pachano en diálogo con Viviana Saccone en su nuevo programa de Net TV, Toda la vida.

Pachano se sinceró sobre los próximos tratamientos que deberá afrontar próximamente: "Ahora me tengo que operar de un tumor en la cabeza. Así no rompen y la molestan a mi hija, me voy a operar nuevamente porque tengo inflamado un tumor del lado izquierdo, que es del área motriz. Así que entre el 20 y el 23 de septiembre me voy a operar".

"Estando en el escenario se me paralizó una pierna, y tengo una sinusitis terrible, pero lo sobrellevo. En esta última resonancia salió que había se había agrandado una parte que recubre y que tenía dos opciones: probar con rayos. pero eso es paliativo y momentáneo porque el tumor sigue estando ahí, y la otra opción era extraerlo directamente. Así que decidí ir de una por esta última sin dudar", agregó el exjurado de Bailando por un sueño. Y cerró: "Este proceso que tuve durante estos cinco años de la enfermedad fue entender qué me pasaba y por qué. Uno va a llegando a límites que tenés que traspasar".

Aníbal Pachano se pronunció su retiro de los escenarios

El artista de 67 años dio a conocer que trabaja desde sus 12 y que considera a su presente como el momento más oportuno para decirle adiós a su faceta escénica. "Yo me bajo como bailarín, a los 67 años no tengo más ganas de bailar; es así de corta. Mi dedicación va a pasar por dirigir, armar equipos de trabajo, ser actor o filmar una película", comenzó Pachano en diálogo con Télam. Y cerró: "Como bailarín se cumplió una etapa de la cual estoy orgulloso, así como de todo lo que he hecho hasta el momento, pero yo no me voy del mundo del espectáculo, me retiraré el día que me muera".