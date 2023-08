Drástico cambio en un programa de El Trece: Qué pasa con Carina Zampini

La exitosa conductora de las tardes de El Trece deberá afrontar un importante cambio en su rutina de trabajo y corre la sorpresa entre los televidentes.

Carina Zampini volvió a la televisión con una nueva edición de Pasaplatos Famosos y como los números de rating la acompañan, su estadía en El Trece parece prolongarse por una nueva temporada que tendrá importantes cambios y alterará la rutina de la conductora. Los detalles que se filtraron del plan que tiene el canal para la exitosa competencia gastronómica.

Más allá del tire y afloje inicial con Paula Chaves, quien no duró más de un especial de Pasaplatos Famosos en la conducción, Zampini se hizo de la competencia que tiene la particularidad de reunir a más de 40 famosos en las cocinas, buscando la aprobación del jurado con sus platos y un lugar entre los dos equipos de 12 jugadores elegidos por los chefs, y estampó su sello en el formato que surgió como alternativa a MasterChef (Telefe). Pero ahora, El Trece buscaría dar un paso más adelante y subir la apuesta con un inesperado cambio en el ciclo.

Según La Pavada de Diario Crónica, esta semana terminan las grabaciones de Pasaplatos Famosos con Carina Zampini y la señal ya está pensando en la producción de Pasaplatos Restaurante, que implicará una ambiciosa construcción en el estudio de El Trece. El canal del Grupo Clarín y la productora del show están en plena construcción de un restaurante que servirá como escenario donde los participantes tendrán que ponerse manos a la obra y seducir a los jueces.

Tal como informa el medio la dinámica del ciclo consistiría en ver a los participantes cocinar para los jurados y el ganador quedará de socio en el local de comidas. Por el momento no hay fecha de estreno de la nueva temporada de Pasaplatos ni se sabe si será una temporada con cocineros amateurs o con famosos, propuesta que logró buen recibimiento en la competencia directa (Telefe) y que la señal de Adrián Suar copió con algunos matices en su idea.

Carina Zampini filtró lo que nunca se contó de Paula Chaves: "Cosas que salen"

Durante una entrevista con Implacables (El Nueve), Zampini se refirió a la presunta enemistad con Paula Chaves a raíz de la disputa de la conducción de la competencia Pasaplatos y lanzó una reflexión firme para zanjar el asunto: “No hubo nada y yo lo hablé con Pau, quería que ella estuviera tranquila, que supiera que no tenía ningún problema con ella. Son cosas que salen… no importa… no se a quién le sirven".

"Yo sé lo que hago y trabajo hace casi treinta años. Sé como soy y cómo laburo. Pero sí me interesó hablarlo porque ella entró a hacer un programa, que era un especial, con el mismo equipo que yo trabajo todos los días y me interesaba que pudiera disfrutar del laburo y que no estuviera condicionada”, agregó, contundente.