Doloroso pedido de Justicia tras la muerte de Silvina Luna: "Asesino"

Allegados de Silvina Luna piden justicia tras la muerte de la modelo.

Gladys Florimonte, actriz y comediante de 65 años e íntima amiga de Silvina Luna, rompió el silencio sobre el fallecimiento de la modelo con un doloroso descargo al aire. La triste noticia fue confirmada por Florencia de la V en Intrusos (América TV) y generó una enorme conmoción en el mundo del espectáculo, especialmente entre su círculo más íntimo. Florimonte, quien mantenía una fuerte amistad con Silvina, se quebró en vivo e hizo un desesperado pedido de justicia por Silvina y todos aquellos que pasaron por el quirófano de Aníbal Lotocki.

Silvina falleció tras 50 días internada en terapia intensiva y luchando por su vida, mientras estaba a la espera de un trasplante de riñón. Desde hace años, la modelo sufría graves consecuencias en su salud a causa de la mala praxis de Lotocki, quien le inyectó metacrilato en sus glúteos, una sustancia prohibida para el cuerpo humano. Fernando Burlando, abogado de la modelo, le confirmó la noticia a la conductora de Intrusos, quien se quebró al aire al anunciarla. Luego, conversó por teléfono en vivo con Gladys, quien vio desde muy cerca el calvario que la modelo atravesó durante años.

Pero Silvina no fue la única víctima de Lotocki. El pasado 17 de agosto de 2023, el panelista y experto en moda Mariano Caprarola también falleció tras las graves consecuencias que quedaron en su cuerpo por sus cirugías. Estefanía Xipolitakis, Gabriela Trenchi y Pamela Sosa también fueron otras de las tantas personas que hoy en día tienen un delicado estado de salud por las intervenciones del médico, quien hasta el día de hoy, sigue libre. En este contexto, Florimonte hizo un contundente pedido de justicia.

En medio de un llanto desconsolado, la actriz imploró: "Yo les pido a todos los jueces que investiguen de verdad y que este hombre vaya preso, como tiene que ir. Porque no es una sola, son varios los que están pasando esto. Tengo una impotencia tan grande como la tienen todos". Y se preguntó, con una enorme angustia: "¿Cómo puede ser? Mató personas, tiene que parar, tienen que investigar. Esos jueces de mierda... ¿Qué hacen esos hijos de puta? ¿Qué hace la Justicia?".

"Yo hoy tengo un dolor tan grande, porque nosotros hemos pasado unos meses... No sabés todo lo que pasamos", agregó, en referencia a los últimos meses en los que Luna estuvo peleando por su vida. "Lotocki es un asesino, es un hijo de puta, otra cosa no puedo decir", concluyó. Luego, compartió un doloroso mensaje de despedida en sus redes sociales: "Tengo el corazón partido. Te vamos a extrañar mucho. Fuiste una gran compañera y una gran amiga, me enseñaste lo que es luchar hasta último momento. Te amo por siempre. No tengo palabras, solo dolor en este momento. Que paguen los responsables. Que se haga justicia".

El desgarrador testimonio de Silvina Luna sobre Aníbal Lotocki: "Me arruinó la vida"

Tras la muerte de Silvina Luna, miles de usuarios de las redes sociales recordaron el día en que la modelo pasó por La Noche de Mirtha (El Trece), en el año 2018, y dio a conocer las graves lesiones que quedaron en su cuerpo a causa de la mala praxis de Lotocki. "Siento que me arruinó la vida. Esto fue en 2010 y en 2013 me descubrieron los problemas en los riñones. Hay chicas con el mismo problema que yo que ya fueron trasplantadas", aseguró la modelo.

Y agregó que por esa razón, tenía que someterse a consultas semanales diarias, tomar medicación todos los días de su vida y vivir en un constante estado de incertidumbre. "Sufro el miedo a tener algo que no está bien en mi cuerpo y de no saber. Cualquier cosa que tengo, la relaciono directamente con eso", se lamentó.

En aquel entonces, contó que se hizo una liposucción y que el cirujano mezcló su grasa con metacrilato para inyectarle en los glúteos. "Me dolía tanto que una amiga me tuvo que alzar para bajar las escaleras", recordó. Además, también contó que en 2016 viajó a California, Estados Unidos, para realizarse un tratamiento de salud. "Eso supuso toda una parte económica que tuve que afrontar, pero no se pudo. Este año volví y me junté con médicos para ver si es posible esa cirugía, pero hasta ahora no le di con la tecla. Probé con mil terapias alternativas. Es mi lucha", finalizó.