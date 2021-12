¿Despecho? América copia a Jey Mammon con otra gran estrella

La señal intentará repetir el éxito de Los Mammones sin alterar el formato pero sí las figuras que estarán en conducción y panel.

La salida de Jey Mammón y Los Mammones de América TV puso en jaque a la señal, dado que se trataba de uno de los programas más exitosos de la programación. Obligada a buscar alternativas, el canal intentará replicar el mismo fornato que llevaba el popular comediante con una nueva persona en la conducción. ¿De quién se trata?

América no se irá demasiado lejos para buscar a su conductora: Florencia de la V se hará cargo de las noches de la señal y probará suerte en la conducción (algo que ya hizo con el ciclo humorístico La pelu, en Telefe). En un móvil de Los ángeles de la mañana (El Trece) la modelo anunció la primicia y señaló: "Va a ser un programa tipo late night show, con banda en vivo, con entrevistas, con juegos".

"Un programa entretenido para los fines de semana, con monólogos y con todo lo que tiene esta Florencia que me colocó en este lugar", agregó, revelando que la fecha de estreno del mismo será el próximo 8 de enero. Por otro lado, Florencia anunció que no estará sola y que tendrá otras figuras a su lado. "Voy a tener dos compañeros, la Señorita Bimbo, que es una standupera que me encanta, costó convencerla porque no le gusta tanto la televisión".

Sobre su trabajo en A la tarde -el magazine diario de Karina Mazzocco en América TV- Florencia despejó dudas y dejó en claro que no se irá, aunque sí estará menos días y no de lunes a viernes. "Voy a ir menos días, porque quiero disfrutar de mi familia. Voy a ir algunos días a lo de Karina porque la verdad la paso bomba, es una producción muy buena", detalló, explicando las razones de la decisión tomada.

Operaron de urgencia a Florencia de la V: "Es peligrosísimo"

En octubre de 2021 y por medio de una publicación que hizo en su cuenta de Instagram, Flor de la V señaló que tuvo que realizar una operación de prótesis mamarias para evitar una complicación y pidió concientizar acerca del tema: "Todavía estamos transitando el mes de la concientización del cáncer de mama, una iniciativa que busca que recordemos hacernos los estudios de imagen necesarios para el diagnóstico precoz de esta enfermedad. Para quienes tenemos prótesis mamarias, además, estos exámenes resultan esenciales, ya que cada tanto es necesario corroborar que todo esté bien y no haya rupturas".

La comediante dejó en claro que "la noticia me quitó el sueño durante mucho tiempo. Ese día llegó finalmente y la operación sucedió exitosamente". Y compartió el momento que pasó post operación: "El pasado jueves 21 de octubre, me desperté de la anestesia medio boleada y un poco dolorida. Estaba en mi habitación sola y tenía mi compu junto a mi cama. No fue casual: la había dejado cerca porque quería tenerla a mano para dejar registro de lo que me pasara y luego compartir la experiencia con todos ustedes".

"Lo primero que me vino a la mente cuando estuve más tranquila fue cómo había llegado hasta ahí con mis inseguridades, las contradicciones y, sobre todo, me acordaba del miedo que sentí al enterarme de que debía volver a pasar por el quirófano. La noche anterior no había podido pegar un ojo, pensaba en muchas cosas. Una operación, por más que sea algo estético, no deja de ser una intervención quirúrgica y por lo tanto, puede ser riesgosa", agregó.