Denuncian fraude en Gran Hermano: le habrían filtrado información a Romina

Romina Uhrig volvió a despertar fuertes rumores de fraude en Gran Hermano. Revelan que podría tratarse de una estrategia para mejorar la imagen de la exdiputada.

Romina Uhrig, participante de Gran Hermano (Telefe), volvió a despertar rumores de fraude en el reality tras sus dichos sobre el cuerpo de su hija Mía. Días después del repudio que generaron sus declaraciones, la exdiputada volvió a hablar sobre el tema, como si alguien de la producción le hubiese aconsejado que diera explicaciones al respecto.

Resulta que, en varias oportunidades, Romina habló sobre el cuerpo de sus hijas y de varias otras personas, a quienes llamó "gordas". Esto generó una gran indignación en las redes sociales, especialmente porque las hijas de Uhrig son menores de edad y miran el programa. Ahora que ya pasó la polémica, la participante despertó sospechas de acomodo.

Todo comenzó semanas atrás, cuando Romina se reencontró con su sobrino, quien le mostró una foto actual de sus tres hijas, Mía, Nina y Felicitas. Apenas la vio, se fijó en sus cuerpos y exclamó: "¡Mirá! ¡Feli está más gorda!". Santiago del Moro, quien estaba viendo todo en vivo, le explicó: "Están más grandes, Romi...". En otro momento, le preguntó a su sobrino: “¿Y Nina? Está igual que Feli, dicen. ¿Muy gorda? ¿Sigue muy gorda?”. Desde entonces, la imagen de Romina decayó drásticamente.

Ahora, estaba en la mesa sentada con sus compañeras conversando y volvió a sacar el tema, explicándose por sus dichos. “A Feli se le cae toda la ropa. Yo antes de entrar acá le ponía remeritas de seis meses, de cuando era bebé. Ahora la vi más gordita, pero tiene el percentil bajo”, aclaró la exdiputada. Y agregó: "No tanto, pero está bajo. El de las otras es alto, por eso les tengo que dar una cajita de leche”. Esto despertó fuertes sospechas entre los televidentes, quienes se preguntaron si la producción le habría filtrado información para ayudarla.

Por otro lado, otros televidentes opinaron que Romina habla mucho sobre el peso de su hija no de una manera despectiva, sino como un festejo porque a la niña le cuesta subir de peso. "Romina contando que su hija nació con percentil bajo, le cuesta engordar, por eso marcaba que estaba más gordita, era de felicidad. El ensañamiento fue armado por GH... ahora pídanle perdón, basuras", opinó una seguidora del programa.

Los otros dichos de Romina en Gran Hermano que generaron repudio

Meses atrás, Romina le había dicho a su compañera Julieta Poggio que tenía "demasiada celulitis para ser tan joven". Más tarde, también le hizo un comentario a Camila Lattanzio por la cantidad de comida que come. Esto último ocurrió luego que Camila le pidió a Julieta que le pasara una manzana, a lo que la bailarina le insinuó que ya había comido demasiadas. Romina agarró a Caramelo, uno de los nuevos perritos, y mientras simulaba que era el perrito quien le hablaba, le hizo un comentario que generó repudio.

"Te quiero decir una cosa a vos, Camila. Comés mucho. No te voy a invitar nunca a mi casa porque le vas a comer todo a mi mami y la vas a dejar muy pobre, entonces no te vamos a invitar. Chau", soltó Romina. Camila no se rió y puso un gesto de incomodidad, pero la exdiputada siguió: "Porque aparte, también te vas a querer comer mi alimento. Me asusta lo que comés ya, Camila. Es demasiado, comés mucho y estás flaca. Qué suerte la tuya”.