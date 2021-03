Los delirantes argumentos de Amalia Granata sobre la ley de interrupción voluntaria del embarazo.

“Se nos burlaron por defender la vida del niño por nacer. He terminado sola en la marcha de las dos vidas, fumándome a ese colectivo verde porque ‘tu cuerpo es tuyo y no sé qué’. Hemos sufrido mucho”, expuso Viviana Canosa, al presentar a Amalia Granata en su programa de A24, para debatir en el marco del Día mundial del niño por nacer. Cegada por la rabia, Granata pronunció delirantes argumentos contra el movimiento feminista y lanzó: "Evita no estaría a favor del aborto".

“A mí me han intentado pegar en la calle. Me han burlado por defender la vida ¿Quién defiende la vida de esa mujer que es abortada? Sienten que pertenecen a un movimiento revolucionario y atrasan. Quieren matar a un ser indefenso. Atrasa siglos. Cuando me vienen a atacar jovencitas de 18 años me dan ganas de decirles ‘¿querés qué te cuente mi vida?, ¿cómo me las rebusqué contra el patriarcado que vos tanto denostás? Hice todo sola. No tuve un patriarcado que me bancó”, pronunció Granata ante el aval de Viviana Canosa, quien también es una férrea militante provida.

Luego de aseverar que "cuando uno habla de valores es antigua”, Granata lanzó una delirante teoría sobre el peronismo y el aborto: “Perón y Evita no estaban a favor del aborto. Pasa que ese discurso no es el que les conviene a algunas feministas. Estoy segura de que Evita no estaría a favor del aborto”.

“Algunas feministas odian a los hombres. No hay nada más machista que ir a hacerse un aborto. De hecho, hace muchos años, eran los hombres los que llevaban a las mujeres a practicarse un aborto. Si un hombre te abre una puerta es una cuestión de educación, no es una actitud machista ni quiere decir que sea un violento”, cerró, con mucho enojo.

Elecciones 2021: Cinthia Fernández cruzó a Granata por sacarse una foto con Flor Peña

El conflicto había empezado la semana pasada cuando Amalia Granata fue invitada a Los Ángeles de la Mañana por su cumpleaños 40 y se negó a sacarse una foto con la futura candidata a diputada Cinthia Fernández porque no se fotografiaba con "pañuelos verde". En las últimas horas se conoció una imagen de Granata con Flor Peña, ferviente militante por la legalización del aborto, y Fernández explotó: "Ahora entiendo por qué te quedaste sola".

La carrera por las Elecciones 2021 ya empezó y entre los confirmados como candidatos a diputados por la provincia de Buenos Aires sorprendió la aparición de Cinthia Fernández. La panelista de Los Ángeles de la Mañana anunció su candidatura a principios de febrero en el partido Unite, que tiene a Amalia Granata como diputada provincial de Santa Fe.

La semana pasada la política santafesina fue como invitada a Los Ángeles de la Mañana y la charla transcurrió en la más absoluta cordialidad, pero el escándalo llegó cuando fuera del aire Fernández se quiso sacar una foto con Granata, quien se negó porque una foto con alguien "pañuelo verde" le podría traer problemas en el partido. La bailarina y candidata, muy irónica, publicó una imagen editada en la que se la ve junto a Ángel de Brito y Amalia Granata con el texto: "Fue tan rápida la foto que ni ella se dio cuenta... espero no tenga problemas la diputada".

Parecía que la historia iba a quedar ahí pero Granata visitó Flor de equipo y compartió una foto con Flor Peña, declarada militante por la interrupción voluntaria del embarazo. Fernández no se guardó nada y compartió en Twitter la imagen preguntándose: "¿No era que no te sacaba fotos con personas de pañuelo ‘verde’? ¿Me pegó mal el Zoom del colegio o cambiaste de opinión en una semana?". Así se desató la interna menos pensada de las Elecciones 2021.