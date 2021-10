Del Moro le contestó a Beto Casella: "Estas cosas se hablan antes"

Santiago del Moro le respondió a Beto Casella, que se había quejado con la producción de MasterChef por sumar a Juariu sin charlarlo con sus colegas de Bendita.

Santiago del Moro salió a contestarle de forma contundente a Beto Casella, que había apuntado contra la producción de MasterChef Celebrity por "robarle" sin avisar a Juariu, la panelista que brilló en Bendita con sus investigaciones en las redes sociales sobre los famosos. La propia tucumana reveló hace unos días que le costó mucho dejar el programa de El Nueve y que se fue entre mucha "buena onda".

Falta muy poco para que empiece MasterChef Celebrity 3, por lo que desde la producción del exitoso certamen gastronómico están comenzando a develar los participantes confirmados. El programa volverá a contar tanto con el jurado compuesto por Damián Betular, Donato de Santis y Germán Martitegui como con la conducción de Santiago del Moro. Fue este último quien salió a responderle a Beto Casella, que hace unos días había mostrado su descontento con cómo se habían desenvuelto desde la producción de MasterChef al sumar a Juariu, panelista de Bendita: "No tienen la delicadeza de avisarle al productor ejecutivo del programa o al conductor, como suele hacerse. ‘Che, ¿te molesta que me lleve a una panelista tuya?’ Eso se pregunta".

En diálogo con Implacables (El Nueve), Del Moro le respondió de forma contundente a Casella: "Mirá yo lo llamé a Beto porque es cierto, como dice él, estas cosas se hablan con otro tiempo". Con una vasta experiencia en televisión y conocedor del medio, Santiago del Moro coincidió con su colega, aunque aseguró que en un principio Juariu no iba a dejar el programa de Casella. "Cuando a mí me contaron que Juariu iba a estar, yo tenía entendido que ella también seguía con Bendita", explicó el conductor de MasterChef Celebrity.

"Pensé que iba a hacer las dos cosas", agregó Del Moro, que a la vez aseguró no saber "qué habrá pasado a último momento" para que la ex panelista de Bendita dejara el programa. Para cerrar, Santiago del Moro insistió en que coincidía con Casella en uno de los códigos entre programas: "Pero es como dice Beto, estas cosas se hablan, no sé qué pasó en el medio".

MasterChef Celebrity 3: cuándo empieza, día, hora y fecha

El reality de cocina de Telefe conducido por Santiago del Moro, quien será padre en breve por tercera vez, comenzará su tercera temporada a mediados de noviembre de 2021, una vez que termine Bake Off. Aunque el horario no fue confirmado oficialmente todavía, todo indica que se transmitirá de lunes a viernes alrededor de las 22.30, con la posibilidad de que haya programas los domingos también.