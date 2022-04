Darío Barassi sorprendió en El Trece con una insólita promesa: "Basta"

Darío Barassi hizo una increíble promesa al aire en 100 argentinos dicen, por El Trece. Qué dijo el conductor del programa, que sorprendió a la producción.

Darío Barassi sorprendió una vez más en 100 argentinos dicen, por El Trece. El conductor realizó una promesa en el exitoso programa de televisión y llamó la atención, tanto de la audiencia como del resto de los que estaban en el estudio del canal.

El actor, locutor, humorista y abogado de 38 años llevaba adelante normalmente la edición del lunes 18 de abril de 2022 cuando cambió de tema y apeló a las bromas que suele realizar. Fiel a su estilo histriónico y divertido, se lo ocurrió algo en plena competencia entre dos familias y por un momento dejó al margen el desafío entre los participantes.

Darío Barassi sorprendió en El Trece: "No quiero comer más"

El presentador estalló en 100 argentinos dicen por su exceso de peso y exclamó: "¡Nunca estuve tan gordo!". Al instante, miró hacia detrás de las cámaras y pidió: "Quiero firmar un contrato. Yo no quiero comer más la comida que traigan al programa. Basta".

Entonces, el sanjuanino se dirigió a una de las productoras que suele aparecer al aire y le dijo: "Dame una hoja en blanco. Cada vez que alguien traiga algo para comer vos sacás la hoja, porque yo tengo un pasado legalista". "¿Tenés a mano algún gancho o una lapicera?", le preguntó el protagonista, que además le recomendó que "después escribís ´Darío Barassi, fecha´...".

Luego de un intercambio con algunos de los empleados del ciclo, el conductor firmó el papel que le entregaron y se comprometió seriamente al escribir: "Bueno, no voy a comer más en el programa". Cuando se burlaron de él irónicamente al poner una canción de fondo que decía "mentís", Darío se defendió y reaccionó: "¡Mentís vos, forro! Ay, estoy agresivo".

Darío Barassi firmó la promesa de "no comer" al aire en 100 argentinos dicen por El Trece.

Ya con la lapicera otra vez en su mano, el comediante dijo: "Firma: Darío Barassi. DNI: 37... jajaja". Al instante, mencionó al productor principal y añadió: "Dice Mariano que no me puedo llevar, bueno... Listo, yo no como más en este programa". También se refirió a Gisela Romano, la vestuarista de 100 argentinos dicen. "Sí, porque ´Gigi´ ya me dijo ´gordo, no hay más talles´", sentenció.

Barassi se enojó en El Trece con un participante por un accidente: "Sos muy bruto"

Antes de uno de los juegos habituales en 100 argentinos dicen, un concursante apretó demasiado fuerte el botón para poder responder la pregunta antes que su rival y casi lo rompe como consecuencia del fuerte golpe. Como era de esperarse, el líder del envío no se la dejó pasar y lo cruzó inmediatamente.

"¡No, no, no! ¡Así no!", le llamó la atención el sanjuanino. "No, así yo no hago el programa... No chicos, habla mal de nosotros", insistió. "Sos muy bruto, y no sos el único. ¿Y qué hacemos ahora?", le llamó la atención. No obstante, luego probó el botón y anduvo bien, por lo que le pidió "sostenelo ahí, a ver si funciona". Y concluyó en paz: "Sigue funcionando, chicos".