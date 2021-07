Darío Barassi consiguió un rating histórico con 100 argentinos dicen y da pelea a Telefe

El conductor atraviesa un gran momento profesional y le da una buena noticia a El Trece. Superó a Vero Lozano y quedó cerca de Tinelli.

Darío Barassi vive un gran momento profesional y es una buena noticia para El Trece en tiempos de vacas flacas. El carismático conductor de 100 argentinos dicen la rompe en las tardes de la señal y, la edición del pasado miércoles, no fue una más: el comediante logró un rating histórico, superó a Vero Lozano, y fue lo segundo más visto del canal, muy cerca de superar a Marcelo Tinelli y Showmatch.

De acuerdo a las mediciones que informó IBOPE, 100 argentinos dicen logró ayer un gran promedio de 8.1 puntos de rating en la pantalla de El Trece. Cortá por Lozano, por su parte, cosechó un promedio de 7.2 puntos en la pantalla de Telefe. De esta forma, Darío Barassi no solo logró quedarse con la franja con contundencia, sino que fue el segundo programa más visto de El Trece, tan solo unas décimas detrás de Marcelo Tinelli. Sin dudas, números excepcionales.

Además de su buen presente laboral, Barassi también disfruta de su familia. Durante las ultimas horas, el conductor hizo emocionar a todos al mostrar cómo fue al teatro con su pequeña hija: "Fui al teatro con la Pipi y con mi mujer lógicamente y el Coco, que es mi hermano y el padrino de mi hija y fue espectacular. Siento que voy a ver mucho teatro con la enana, no saben cómo aplaudía…", comenzó diciendo el conductor a través de sus historias de Instagram, muy conmovido.

"Aparte terminaban las canciones de la granja de Zenón y mi hija decía ‘otra vez’. Le digo ‘no Pipi, esto es teatro, no como en casa’. ‘Otra vez papá’ y hace un puchero que a mí me mata", agregó Barassi, repleto de ternura por la experiencia familiar en el teatro. Por otra parte, el conductor le dedicó un dulce posteo: "Mi Pipi estaba que no podía con todo lo que pasaba en el escenario… La granja de Zenón de repente era real y mi gorda estaba atravesada por la magia del teatro", precisó.

El Trece da pelea los domingos con 100 argentinos dicen, edición famosos

El Trece decidió apostar por una edición especial de 100 argentinos dicen con famosos para todos los domingos, algo similar a lo que hace Pasapalabra en Telefe. La idea de El Trece es que el ciclo conducido por Darío Barassi se enfrente a Trato Hecho (Telefe) y le deje un sólido piso de audiencia al programa de Periodismo para Todos con Jorge Lanata.