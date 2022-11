Daniela le dio la peor noticia a Thiago en Gran Hermano: "Era tan obvio"

Daniela fue destrozada por los fanáticos de Gran Hermano luego de haber cortado su relación con Thiago.

Daniela, participante de Gran Hermano 2022 (Telefe), volvió a ganarse el odio de los televidentes luego de hacer lo que todos intuían: romperle el corazón a Thiago, con quien había empezado a salir apenas dos días atrás.

Desde que la joven de 26 años se acercó a Thiago, la gran mayoría de los televidentes opinaron que lo estaba usando, ya que es un personaje muy fuerte dentro de la casa. Apenas dos días después de comenzar un romance, Daniela confesó que estaba arrepentida y le dijo de ser amigos.

Resulta que antes de entrar a Gran Hermano, Daniela estaba en pareja con un hombre mucho más grande. Ahora que empezó un vínculo con Thiago, de 19 años, se replanteó qué tan buena idea era haberse metido con alguien siete años menor. Es por esto que se juntaron a charlar y quedaron en ser amigos.

“Era con un hombre y fue lo mejor que me pasó en la vida. No me boludeaba y volver a retroceder con un niño, no sé. Ya mirá… primer y segundo día, ya me estoy arrepintiendo”, le confesó a Romina, una de sus más cercanas.

La exdiputada le aconsejó que no era una buena idea involucrarse románticamente con alguien dentro de la casa, ya que Gran Hermano "es una sola vez en la vida" y no vale la pena pasarla mal y tener conflictos con gente.

"Ahora te digo algo, si querés estar bien ya está, basta. No es 'unos días y vuelvo', porque va volver a pasar esto. Fijate 'El Cone' con Coti, 'Tini' con Maxi... Es mucho, ¿me entendés? No disfrutan esto, se apartan, están solos...", le señaló Romina.

"No disfrutás porque estás llorando, estás pendiente... Ahora dejá que pasen los días y después ya está, son amigos de vuelta", concluyó la exdiputada. Daniela le dio la razón y le dijo que, por suerte, la conversación que tuvo con Thiago terminó muy bien. "Nos abrazamos, nos dimos un beso en el cachete y todo", aseguró.

Daniela fue duramente criticada por los seguidores del reality, quienes publicaron mensajes de odio en sus redes sociales. "Era obvio que todo lo que hace con el pibe lo hace por conveniencia, nada más", opinó una usuaria. "Era tan obvio. Nefasta", sumó otra, mientras otras personas se enojaron con la producción por permitir esas cosas.

La charla íntima entre Daniela y Maxi

Días atrás, Daniela le había pedido un consejo a Maxi con respecto a Thiago. Según le contó, su miedo era tener relaciones sexuales con Thiago y que él después no quiera nada serio. "Tengo miedo de que él me lastime. Yo estoy más enganchada que él. No quiero coger. No lo quiero asustar, tampoco. No sé como tratarlo", le explicó al cordobés.

“A vos te gusta y tenés miedo de sufrir por él. Igual cuando estás cerca te das cuenta, querés besarlo, querés… querés… ¿Me entendés?”, le respondió Maxi. Finalmente, Daniela siguió su deseo y tuvo relaciones con Thiago, pero paradójicamente, al día siguiente fue ella quien decidió terminar la relación.