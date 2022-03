Dani La Chepi fue internada de urgencia: "Me tienen que operar"

Dani “La Chepi” pasó unos días de mucho estrés y angustia durante estas últimas semanas: se separó, se mudó y su papá sufrió un ACV (accidente cerebrovascular). Aparte de eso, ayer, miércoles 16 de marzo, tuvo que ser internada de urgencias en la Clínica Olivos por un problema de salud que se le presentó de manera inesperada. A través de su cuenta de Instagram, la influencer mostró el minuto a minuto en la clínica mientras esperaba para ser operada.

Dani se había reunido con su mamá para pasar el día juntas y pasear. Sin embargo, tuvieron que cancelar todos sus planes después de que ella comenzó a presentar síntomas parecidos a los de una infección urinaria. En sus videos, se la puede ver acostada en una camilla mientras su mamá permanece al lado suyo haciéndole compañía. Gracias a su humor tan característico, “La Chepi” logró sobrellevar la situación haciendo chistes para alivianar el momento.

“Hoy plan era salir a pasear y bueno, salimos. Hubieses preferido el shopping, ya lo sé, pero esta clínica es como un shopping”, le dijo a su mamá. “Parece que anoche fueron a Caminito, se robaron un cascote y me lo dejaron en casa y yo lo tragué. Y ahora estamos esperando al urólogo porque me tienen que operar del riñón”, explicó.

En otro de los clips, Dani “La Chepi” enfoca a su enfermera y se queja de que le hizo despintarse y sacarse la bijouterie. “Me hicieron sacar todos los aros y quieren que me despinte las uñas. ¡Te odio, Melisa!”, exclama en el divertido video. Sobre sus síntomas, contó: “Me dijeron que es normal, pero tengo la sensación de hacerme pis todo el tiempo como cuando tenés infección urinaria”.

Dani “La Chepi” sobre el estado de salud de su papá

Dani “La Chepi” contó que su padre sufre de problemas de salud desde hace mucho tiempo, por lo que permanece postrado en una cama, traqueostomizado y alimentándose a través de una sonda. En adición a esto, tuvo un ACV isquiémico que empeoró todavía más su situación. “Dicen que las tres situaciones más angustiantes de la vida para un ser humano son la mudanza, la separación y la muerte. Bueno, yo me separé hace poco, me mudé hace poco y el domingo estuvimos en el sanatorio con mi mamá despidiéndonos de mi papá, que hace nueve años, como muchos saben, tuvo un ACV isquémico”, relató “La Chepi”.

En este sentido, explicó que su padre “mueve solamente un dedo para decir sí o no, aunque lamentablemente entiende todo” y que está cada vez más grave y al borde de fallecer. “Todo el tiempo tiene hemorragias internas, neumonías… Yo duermo con el celular debajo de la almohada desde hace ocho años”, sentenció. Esta vez, se descompensó mucho y tuvieron que salir corriendo al hospital junto con su mamá.

Afortunadamente, “La Chepi” explicó que su padre siempre logra salir de todas las descompensaciones que padece. “A mi viejo le decimos Robocop, ave fénix. Es algo que no se puede entender, es como una película. Clínicamente no tiene explicación”, reveló, y cerró: “Yo creo que lo que mi viejo me quiere demostrar es que las cosas se pelean hasta el final. Y otra cosa más: digamos 'gracias' todo el tiempo. Qué orgullosa de ser tu hija”.