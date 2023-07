Damián Betular se hartó y apuntó contra una participante de MasterChef: "¡Me altera!"

Damián Betular enfureció con una concursante de MasterChef al notar el error que cometió con su plato.

Daniela Kompel, una participante de MasterChef (Telefe), apuntó duramente contra Damián Betular. Desafortunadamente, la joven no logró deslumbrar al jurado, integrado por Betular, Donato de Santis y Germán Martitegui, con su preparación. Damián apuntó duramente contra su plato y le dio una devolución que no le gustó nada a Daniela. La joven no tardó en responderle, se generó una tensa situación en todo el set y el momento se volvió viral en las redes sociales.

Todo comenzó cuando Daniela tomó una arriesgada decisión para su plato: eligió separar el arroz de la crema, para que los chefs lo degustaran mezclándolos. Betular reaccionó furioso al notar esto y se lo hizo saber a la concursante. "Quise hacer una ensalada de arroz deconstruida", reconoció la joven. "¿Qué es una ensalada de arroz deconstruida?", le preguntó el chef, indignado.

“Quise hacer una ensalada de arroz. En la parte de abajo tiene una salsa que está hecha con yogurt, y ajo que está cocido y hecho puré. Y por arriba tenemos una coliflor, unas cebollas que están blanqueadas, otra salsa que hice como base de bechamel, nabo y brotes”, explicó Kompel, mientras los chefs la miraban con un gesto de desaprobación.

“¿Es de goma la cremita?”, indagó Betular. “No, es para mezclar todo”, le respondió la joven. “No me gusta a mí mezclar las cosas. Me ponen muy nervioso esos platos que son para mezclar. ¡No me gusta que me digan lo que tengo que hacer! ¡Me altera! Es como cuando vas a un restaurante y te dicen ‘esto lo tenés que comer así’. Yo digo ‘¿por qué?’”, cerró el chef, sumamente molesto.

Damián Betular reaccionó furioso ante un participante de MasterChef: "No me tomen de boludo"

Recientemente, Damián Betular hizo un duro descargo contra Rodolfo, uno de los participantes. Germán Martitegui pasó por al lado de Rodolfo para ver qué estaba cocinando y el joven le dijo: "Voy a hacer un pai de palta, una receta familiar de muchos años". No convencido con su respuesta, Martitegui le respondió: "¿Todas tus recetas son de familiares de tantos años? ¿No paran de comer en esa familia?".

"Va a hacer una receta que hace muchos años que está en su familia y que se hace siempre en su casa. Es una base de avena con nueces pecanas, como dice él", explicó Martitegui. "Eso está en Instagram, a mí que no me tomen de boludo", se quejó Betular.