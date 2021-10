Damián Betular se cayó y Paula Chaves lo destrozó: "Guarda que estás mayor"

Damián Betular sufrió una aparatosa caída y Paula Cháves no se la dejó con un durísimo comentario, del que el pastelero se vengo solo unos segundos después.

Damián Betular se cayó y Paula Cháves no lo perdonó

Damián Betular sufrió una dura y muy graciosa caída en la emisión del jueves de Bake Off y Paula Cháves lo atendió con un comentario implacable cargado de humor. El divertido momento fue captado por las cámaras del programa, pero no quedó ahí sino que siguió con el reto del pastelero a Cháves. El jurado y la conductora del certamen de pasteleros que se emite a diario por Telefe son muy amigos y suelen demostrarlo en sus redes sociales.

A pesar de ciertas subidas y bajadas en los niveles de audiencia, Bake Off se mantiene como uno de los programas preferidos por los espectadores de la televisión argentina. Esto se produce no solo por la competencia pastelera en sí sino también por los divertidos momentos que se ven en cada emisión. Algo así ocurrió en el programa del jueves, con una insólita situación que se dio entre Damián Betular y Paula Cháves con un accidente que afortunadamente no fue grave.

Todo comenzó cuando la conductora llamó a Betular, que estaba del otro lado de la carpa de Bake Off. La intención de Cháves era que el pastelero pudiera ayudar a una de las participantes, que estaba algo complicada para finalizar con el desafío de la fecha. Por eso, Betular fue corriendo a donde lo llamaba la conductora, pero fue tan rápido que no pudo frenar y terminó cayéndose de una forma un tanto aparatosa. Divertida y después de ver que a su amigo no le había pasado nada grave, Paula Cháves lo atendió con un comentario sin filtro.

"Guarda que estás mayor y esa cadera no se suelda", disparó la conductora, entre risas. Pese al picante comentario de Cháves, el pastelero pudo vengarse solo unos instantes después. Es que buscando ayudar a la participante, Betular le encomendó a la conductora cómo hacer para romper un crocante de almendras que habían puesto en una manga. Cháves ya estaba predispuesta a romper el crocante como si fuera una bolsa de hielo, pero el jurado la frenó a los gritos, horrorizado: "¡No! Se va a romper la manga".

