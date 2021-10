Damián Betular se cansó y estalló contra los participantes de Bake Off: "La usan mal"

Damián Betular, jurado de Bake Off, se fastidió otra vez con un participante del reality de pastelería de Telefe y explotó.

Bake Off 2021 (Telefe) se destaca por el talento de los concursantes, las risas, las anécdotas, los bloopers, los buenos momentos y demás, pero también por los enojos del jurado, los llantos, las preparaciones mal terminadas y demás. En esta oportunidad, fue Damián Betular el que se fastidió con uno de los participantes y lo hizo notar durante el programa de televisión abierta del reality de pastelería del martes 5 de octubre de 2021, conducido por Paula Chaves.

En este caso, la prueba técnica volvió a hacer estragos, por lo que tanto Betular como sus colegas Dolli Irigoyen y Pamela Villar estuvieron muy exigentes y minuciosos a la hora de la evaluación final. En plena elaboración de uno de los postres por parte de Emiliano Dibernardi, "Betu" observó algo que desde su opinión estaba mal y lo hizo saber casi inmediatamente.

"¿Para qué está la regla, la usan?", comentó el pastelero y cocinero de 38 años frente a la conductora Paula Chaves luego de haber observado serios errores en las medidas de los trabajos de los participantes, en busca del mejor pastelero amateur de la Argentina. Ante la respuesta afirmativa de ella, insistió: "La usan mal o está en pulgadas". Por último, la modelo intentó justificar los yerros que hubo en el desafío técnico, que hasta ahora viene siendo el principal déficit de los concursantes.

"Es que, en el apuro, ven que miden 12 o 14 y lo dejan así. Después van al abatidor corriendo, sacando y poniendo los moldes...", protestó Betular, bastante molesto, antes de comenzar con las devoluciones habituales junto con Villar e Irigoyen.

Bake Off: cuando Emiliano Dibernardi lloró

El martes 21 de septiembre de 2021, al empleado administrativo de 21 años nacido en Capitán Sarmiento (provincia de Buenos Aires) no le fue bien con la torta cebra, le llamaron la atención desde el jurado y explotó en pleno programa por Telefe: “No me gelificó, no puedo desmoldar”, reconoció en la primera instancia, cuando parecía tranquilo.

Emiliano Dibernardi no la pasa tan bien en Bake Off.

Sin embargo, a los pocos segundos no aguantó más el malestar que sentía por dentro y estalló frente a las cámaras: “Lloro de bronca, de impotencia, de autocastigarme a mí mismo por un error mío. Me siento triste, muy triste”. A la hora de ver el famoso postre ya culminado, la imagen estaba lejos de lo buscado para los jueces y él se dio cuenta: “Cuando desmoldo, veo cómo el cremoso sale para los costados y ya no lo puedo manipular. Lo toco y se me rompe. Lo tengo que presentar sin baño, me angustia muchísimo”, sentenció en aquel momento.