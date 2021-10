Dalma Maradona recordó las grabaciones de Cebollitas: "Hoy no están permitidas"

La hija de Diego Armando Maradona participó de la tira que hoy está en el centro de la polémica y dio su parecer.

Dos actores de Cebollitas, la exitosa serie infantil de los noventa, acusaron en los últimos días que no la pasaron bien en las grabaciones del programa y hasta hablaron de maltratos por parte de la producción de Telefe. Una de las personalidades que estuvo presente en la tira fue Dalma Maradona, quien dio su punto de vista a través de las redes sociales.

Lo hizo por medio de la aplicación en la cual sus seguidores le envían preguntas y Dalma elige cuáles responder. Por caso, al finalizar el cuestionario, aclaró: “Gracias a todos. Me encantaría contestarles varias, pero me censuré porque la idea no es salir en ningún portal, sino divertirnos nosotros. Los amo, gracias por estar ahí”.

Sin embargo, sus dichos en este caso probablemente hagan referencia a la situación judicial y la causa que investiga la muerte de su padre ya que no tuvo reparos a la hora de responder cuando le preguntaron por su experiencia en la tira infantil.

“¿Es verdad lo que dicen que en Cebollitas maltrataban a todos los chicos y las chicas?”, fue una de las preguntas que recibió la actriz y que eligió responder si tapujos. “Yo nunca viví un maltrato”, aseguró Dalma e hizo una salvedad: “De hecho, los maltratos que vi en esa época eran más de algunos padres a sus hijos que de otras personas”.

La respuesta de Dalma a la polémica por Cebollitas.

Por su parte, hizo referencia a la carga horaria y las largas jornadas de grabación que superaban las ocho horas diarias. En los últimos años, eso cambió y en la actualidad se debe respetar a rajatabla el hecho de que un menor no puede estar más tiempo del que corresponde en el set. “Sí había una dinámica de grabaciones que hoy no están permitidas, pero hablo específicamente de horarios”, contó Dalma Maradona sobre su experiencia en Cebollitas.

Dalma Maradona cruzó a Leo Sbaraglia

Maradona: Sueño bendito (Amazon Prime Video) está cada vez más cerca del debut en la mencionada plataforma de streaming, pero las polémicas alrededor de la misma continúan. Ahora, fue Dalma Maradona, una de las hijas de Diego, la que cruzó al actor Leonardo "Leo" Sbaraglia por una frase que supuestamente él le dijo en una conversación privada cuando decidió acercarse a su familia para "poder tener su visto bueno y hacer la filmación con la conciencia limpia", aunque ninguna de las integrantes aceptó esa forma de recordar la vida del "Diez" en la producción que se estrenará en la Argentina el viernes 29 de octubre de 2021.

En el momento de responder algunas preguntas de los usuarios, algo que suele hacer semanalmente, Dalma se encontró con una consulta vinculada con Maradona: Sueño bendito, la serie sobre Diego en Amazon Prime Video, y no ocultó su malestar. Allí, este seguidor o seguidora opinó: "El adelanto no sólo es pedorro, sino que parece un chiste, lástima los actores que se presentaron". Entonces, ella devolvió: "Actores que me dijeron que contaban la historia desde el amor. Una historia que no tiene nada que ver con la realidad, ¡nunca es desde el amor!".