Dady Brieva, sobre la candidatura de Massa: "Estamos en carrera"

El humorista habló sobre la definición de Sergio Massa como candidato a presidente por Unión por la Patria. Dady Brieva opinó de la figura de CFK en la actualidad.

Dady Brieva se pronunció sobre la nueva realidad de Unión por la Patria, con Sergio Massa como el candidato a presidente para las Elecciones 2023. El humorista y conductor de televisión habló de su amor por la líder política y de la imagen que ésta tiene en la actualidad.

"Lo que pasó, pasó. Ya fue. Hace tres meses estábamos para tirarnos del edificio del Correo (Central) y ahora estamos en carrera. Tenemos serias posibilidades de ganar. Ahora vamos a ser vigilantes para que Massa y Rossi no sean mascotas de nadie. Me parece que vamos a estar más alertas y más militantes que nunca", comenzó su descargo Brieva, en diálogo con El Destape. Y sumó: “Me parece que viene un período de cuatro años. Si el kirchnerismo molesta, nos corremos un rato. Después ya volveremos".

Brieva aludió al fuerte enojo que demostró la semana pasada al enterarse de la fórmula Massa-Rossi y puso en contexto las palabras que tuvo hacia CFK en C5N. "Me enojé el domingo cuando fui a (el programa de TV) Duro de Domar, hablé a la cámara y le digo a Cristina ‘tenés que salir y no con un tuit pedorro’. Eso fue literal, porque cuando amo me abro las venas. Como dice Julio Sosa ‘me desangro en besos’, y cuando tengo bronca también me desangro. Medio grosero, medio midachesco, dije que no hay que hacer un tuit pedorro sino que tenés que hablar a esa militancia que va, que se moja, que no sabe de conveniencia, que se le moja el cartel, que se le embarra las zapatillas y canta Cristina presidenta. Había que hablar", sentenció el integrante de Midachi.

"Se ve que las ondas llegan. Ayer habló en un contexto que pareciera como mágico, con el avión atrás. Yo estaba en el supermercado, no la quise escuchar. Después la escuché: me dio una ganas de abrazarla. Es una leona frágil, capaz de matar y de desarmarse porque no tiene nadie a quien la apapache", agregó Brieva.

La esperanza de Dady Brieva ante la posible candidatura de CFK

El actor de tiras como El Sodero de mi Vida y Guapas aseguró que hasta último momento tuvo fe en que CFK iría como candidata a presidenta y que por eso la noticia que recibió le causó tristeza y enojo. "Esta frase que dijo ella de que el enojo prescribe a los seis meses es para los políticos. Para la militancia es distinto. Es amor, es enojo. Con Cristina nos pasa lo mismo. Faltando una hora para el (cierre de listas) el sábado, yo creía que Cristina iba a ser candidata. ¡Y no me siento un pelotudo por tener fe! ¡No me siento un pelotudo por creer, por tener fe, ilusión y estar enamorado! No llegue a pocas cosas siendo un pelotudo como se dice", señaló el compañero de Miguel del Sel y "Chino" Volpato. "En 2019 nos tocó lo que nos tocó. Yo creí que estaba todo hablado, no pensé que mamá iba a invitar a un hombre a la casa y que el hombre se iba a convertir en ocupa. No creí que iba a ser así. Después vino la pandemia y otras emergencias", sumó.

Brieva ironizó sobre la reacción de Juntos por el Cambio ante la postulación de Sergio Massa y pronunció: "Yo siento que están descolocados en los medios y en las redes. Hace cuatro días que mis hijas no me putean, parece que estuviera viviendo en Noruega".