La emotiva reflexión de Dady Brieva en el estreno de El Destape Sin Fin: "Hagamos historia"

El humorista analizó el regreso de Roberto Navarro a YouTube y destacó el rol de los medios que surgen por fuera de los hegemónicos.

Roberto Navarro regresó a la pantalla de YouTube con El Destape Radio en una transmisión histórica. Tras un editorial explosivo del conductor, Dady Brieva tomó la palabra y dejó una reflexión emotiva en referencia a la épica del peronismo y de medios por fuera de los hegemónicos que se imponen cada vez con mayor fuerza.

"Hoy cuando me bañaba, pensaba en esa película que abre de madrugada la cámara, y va llegando un barquito con un tipo de traje de lino blanco y se encuentra con un montón de gente que está en la isla. Y bajan unas cajas, y abren, y hay armas. Entonces, el tipo dice vamos a ver que hacemos con esto. Y las preguntas de los tipos que rodean al capitán, y le dicen si alcanzarán las armas, si no es poco. El tipo lo mira a uno de ellos, que le dice ´mi mujer me echó, ya no tengo vuelta´. Otro dice 'yo también, no se hacer otra cosa más que esto'. El tipo mira a cámara, y dice 'la vida es como un lienzo blanco, hay que llenarlo de pintura. Hagamos historia'", expresó el humorista.

Luego, pasó a explicar y aseguró: "Uno dice siempre si alcanzará o no alcanzará. Esa es la enorme ventaja que tenemos con ellos, que compran el caballo ganador que después ya se vende a Arabia Saudita en 30 millones de dólares. O comprá un potrillo de Mercedes que a lo mejor hace dos pasos y se muere. Pero comprás el sueño. Eso es básicamente el peronismo. El sueño que tal vez algún día se cumple".

La vuelta de Roberto Navarro

En su apertura, el conductor destacó el lanzamiento de la nueva plataforma audiovisual de política y humor. Remarcó que buscará llegar a los teléfonos celulares de 50 millones de argentinos y argentinas.

Esta plataforma audiovisual es política y humor porque como me enseñó Taty Almeyda 'la vida es lucha y joda, Roberto'. Esta plataforma la vas a poder ver en vivo. Tenemos un ejercito de editores, de chicos y chicas difundiéndolo. Nos vas a ver hasta en la sopa", expresó Navarro.

El novedoso estudio cuenta con un equipo de ocho productores preparando la información del minuto a minuto; cinco community managers para atender cada comunidad y las diversas redes sociales de El Destape; y 20 cámaras de transmisión para que puedas seguir la transmisión en vivo desde tu celular, computadora o tablet.

"Me he propuesto estar en los teléfonos de los 50 millones de argentinos, en esos teléfono vamos a estar nosotros. Necesitamos que vos formes parte de este proyecto y que cada vez que te llegue nuesta información la compartas", sostuvo.

El periodista llamó a la audiencia a ser parte del proyecto audiovisual. "Yo te propongo que sientas la satisfacción de difundir la verdad, porque si nos quedamos sin información nos quedamos sin democracia", expresó y agregó: "Yo te propongo que no solo evitemos que llegue un gobierno fachista, te propongo que hagamos de ese un país que trabajadores y trabajadores puedan gozar del buen vivir, donde tengamos un trabajo digno y un país más justo. Yo no me resigno. no perdimos las elecciones, no le vamos a entregar este país a la derecha. Solo la verdad nos hará libres".

