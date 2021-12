Dady Brieva y un emotivo diálogo con Cristina: "Mirame a los ojos"

Luego de haber participado del festejo de fin de año que organizó Cristina, Dady Brieva reveló los emotivos detalles de este especial encuentro.

"Encuentro con artistas y periodistas, con quienes hace un tiempo no nos veíamos. Felicitaciones por el trabajo que hacen con tanto compromiso y profesionalismo y gracias por el afecto de siempre", fueron las palabras con las que Cristina Fernández de Kirchner cerró la velada que compartió con figuras del espectáculo. Con una foto que recorrió las redes sociales, la Vicepresidenta de la Nación hizo pública la celebración que estuvo marcada por grandes momentos, pero sobre todo, uno muy especial que Dady Brieva compartió en las últimas horas.

En el marco de su programa radial Volver Mejores, emitido por el Destape Radio, Dady Brieva contó con lujo de detalles todo lo que sucedió dentro de esta reunión celebrada en Pilar. "Los que estuvimos ahí no somos ni más ni menos que cualquier trabajador, nada más que nosotros usamos la cara. Por eso somos tan conocidos y por eso la gente nos abraza y nos insulta casi por igual", comenzó por decir Dady sobre los invitados que estuvieron presentes en la velada, entre los que destacaron Esther Goris, Gustavo Garzón, Paola Barrientos, Victoria Onetto, Darío Grandinetti, María Onetto, Susana Rinaldi, Cecilia Rosetto, Cristina Banegas, Alejandro Vanelli y Ernesto Larrese y Mex Urtizberea, entre otros.

"Nos volvimos a encontrar todos, los que estuvimos en muchos actos con ella, que la acompañábamos en sus últimos días en Olivos. Yo ahí empecé ‘¡Cristina 2023!’. Algunos se rieron, pero ya se empezó a hablar del tema", expresó sobre la euforia que se vivía en la reunión y la gran expectativa que se tiene sobre las elecciones presidenciales del 2023. Sin embargo, la parte más emotiva de la velada para Dady Brieva se dio cuando pudo dirigirse hacia Cristina Fernández de Kirchner y hacer la pregunta que todos esperaban.

"Ella empezó a hablar de las PASO. Muchos compañeres cuando están con ella, se hacen los que saben de todo y yo no dije nada. Ahí ella me miró y me preguntó ‘¿qué mirás tanto vos y no decís nada?’ y ahí le dije todo lo que pensaba, así como se los estoy diciendo a ustedes", inició Brieva. "La verdad que nos conduzca una mujer, y nos conduzca como lo hace, es emotivo. Le dije un par de piropos que la verdad la emocionaron. Después le dije: ‘Cristina mírame a los ojos' y le pregunté: '¿En el 2022 qué vas hacer?’", lanzó Dady con gran emoción en su voz.

Luego de un tiempo de dejar en puntos suspensivos la respuesta de Cristina, finalmente el conductor radial terminó su relato y repitió las mismas palabras que había escuchado por parte de la Vicepresidenta de Argentina. "Se rio y no dijo nada, pero si me preguntan que pienso, es eso: que se rio. La veo muy comprometida, tuvo problemas familiares y por ahí tiene ups and downs. La vi con mucha fuerza, y con mucho amor hacia todos nosotros, que es lo que prevalece. Celebró lo de Chile”, concluyó Brieva. Luego de esto, develó que la velada terminó con música en vivo y que, como frutilla del postre, todos los presentes entonaron con gran emoción la Marcha Peronista.

Un reconocimiento único que le tocó la fibra más sensible a Dady Brieva

Antes de develar los detalles específicos de esta charla que tuvo con Cristina, Dady quiso hacer especial hincapié en un gesto muy especial que tuvo la líder política con él y su esposa, Mariela Anchipi. "Ahí cuando entramos pregunté en que mesa iba, y me dijeron que la señora quería que la acompañemos en la mesa yo y mi mujer. Fue muy emocionante. A la Chipi se le caían las lágrimas, y cuándo le pregunté por qué me dijo que nosotros la habíamos pasado tan mal que esa distinción la emocionaba", relató el humorista con mucha felicidad.

"Yo no tengo ni una sola foto, no soy periodista, no es que me hace cosquillas la panza. Soy militante, pero quería saber qué pensaba ella. Pero cuando ella llegó, todo se peleaban por la foto, a mi no me gusta eso. No me gusta andar tomándome atrevimientos", sentenció Brieva sobre la especial velada.