Cristian Castro lanzó un polémico comentario hacia una participante de Canta Conmigo Ahora: "Me va a castigar"

El famoso cantante le "tiró los galgos" a una concursante del programa de canto, pero utilizó una escandalosa frase.

Cristian Castro lanzó un polémico comentario a una participante de Canta Conmigo Ahora. El cantante se mostró muy interesado en la joven artista y quiso conquistarla, pero utilizó un término que generó bastante confusión.

Todo sucedió durante la audición de Luciana, una joven que interpretó su propia versión de Desesperada, la canción de Marta Sánchez. La artista logró conquistar a 66 jurados, entre ellos Cristian Castro, quien no dudó en mostrarle su interés amoroso a penas tuvo la oportunidad. Cuando Tinelli se acercó para pedirle opinión con respecto a la presentación de la joven, el cantante aprovechó un comentario para dar a saber sus intenciones.

"Está muy fachero, además usó el saco de mi color favorito", expresó Luciana sobre el look en color fucsia de Castro y abrió el juego. En este marco, el cantante aprovechó para anunciar sus intenciones. "A mi me gusta porque es una chica castigadora. Ella me gusta mucho, tiene un look que me castiga", replicó el intérprete mexicano mientras miraba a la participante.

Ante la mirada atónita del conductor, Cristian Castro explicó: "La idea de la mujer es que te castigue. A mi me gusta eso. La chica me va a castigar a besos ¿verdad?". El comentario generó las ovaciones de los demás jurados, y la joven participante empezó a cantar su propia versión de Por Amarte Así, uno de los temas más famosos de Castro a modo de respuesta,

El Puma Rodríguez conmocionó a Marcelo Tinelli y lo hizo llorar: "Sos un ejemplo"

"El Puma" Rodríguez cantó en Canta Conmigo Ahora, el nuevo reality show de canto conducido por Marcelo Tinelli en El Trece, y se subió al escenario para cantar una de sus canciones más populares, Agárrense de las Manos. Tras su performance, Tinelli le dedicó unas emotivas palabras para agradecerle por su presencia.

“En la vida hay jugadores y espectadores, yo decidí ser jugador. Ustedes son espectadores y tienen toda la libertad para juzgarme, ustedes y los que están en sus casas también, por supuesto. Voy a tratar de hacer una canción de un cantante muy famoso, y si se la saben, por favor, canten conmigo", se presentó el artista venezolano antes de empezar a cantar.

Cuando finalizó, toda la tribuna del programa, integrado por 100 artistas en total, lo aplaudió de pie y lo ovacionó. Tinelli se conmovió y le dedicó unas palabras: "La verdad que lo que transmitiste ahí fue maravilloso. Para mí es tener un maestro acá adelante. Verte acá en el jurado es inspirador para todos los que estamos acá, sos una persona con una juventud eterna, con un amor increíble, con una sapiencia permanente. Cada palabra tuya es certera, es la adecuada, la justa, la correcta". comenzó.

"Y desde hace tantos años te conozco... Siempre ese trato cariñoso, ese darte por tu público, ese amor por la gente permanentemente. Esa entrega en los escenarios y en nuestro programa también. Siempre estuviste presente desde el primer día, no tengo más que palabras de agradecimiento", siguió el conductor. Y le destacó el "honor" que significa para él que esté integrando el jurado de Canta Conmigo Ahora. "Sos un ejemplo y aprendo de cada momento al lado tuyo", cerró.