Crisis en Telefe por lo que pasa en Masterchef: preocupación en el canal

En Telefe están alertas desde hace semanas por un detalle importante de Masterchef. Qué pasó con el reality show de cocina que conduce Wanda Nara.

Masterchef le dio la peor noticia a Telefe por una situación que se viene repitiendo en las últimas semanas. El reality show de cocina que conduce Wanda Nara está en la cuerda floja a poco tiempo de su final y en medio de que el canal comience a pensar en nuevos programas de cara a la segunda parte del año.

Desde hace mucho tiempo que Telefe es el canal líder de la televisión argentina superando a El Trece, su competencia más directa. Masterchef se posicionó como una de sus apuestas en el prime time, pero el informe detallado recientemente no le gustó nada a la gerencia.

Es que el programa que conduce Wanda Nara, cuyo jurado está conformado por Germán Martitegui, Donato De Santis y Damián Betular, volvió a perder con otro programa. Se trata de Los 8 Escalones con Guido Kaczka a la cabeza, quien viene salvándole las papas a Adrián Suar.

Con 14,9 puntos de rating, el ciclo de El Trece se impuso no solo a Masterchef sino también a Pantanal, la serie turca. A poco tiempo de que llegue a su fin para darle el lugar a Got Talent, que será presentado por Lizy Tagliani, Telefe no ve con buenos ojos estos números porque se supone que el público estaría expectante por su desenlace.

Santiago Del Moro y un anuncio sobre Telefe que todos esperaban: "Regreso"

Santiago Del Moro está alejado de la televisión luego del final de Gran Hermano, el reality show que lideró el rating bajo su conducción. En las últimas horas, realizó un posteo inesperado en sus redes sociales vinculado a este tema que puso en aprietos a Telefe. "A prepararse para el regreso", indicó.

Gran Hermano terminó a fines de marzo de 2023 con grandes números para Telefe: lideró el prime time del rating de la televisión destrozando a El Trece, con picos de más de 20 puntos. Es por eso que Santiago Del Moro fue convocado para conducir los Premios Martín Fierro 2023, cuya ceremonia será el 9 de julio, y en este contexto es que reapareció en sus redes sociales.

El posteo de Santiago Del Moro en su cuenta de Instagram

"Impresionante este récord histórico", expresó a través de sus historias de Instagram. Es que el reality show del cual fue ganador el salteño Marcos Ginocchio tuvo unos números increíbles: el programa más visto desde que comenzó, el contenido más visto, un rating promedio de 20,51 puntos y un share de un 70,30% (share es la audiencia total de televisión o número total de espectadores en un momento determinado).

Pero Del Moro también habló sobre otro tema que ilusionó a los fanáticos. "A prepararse para el regreso de Gran Hermano", anunció el conductor, quien apuró indirectamente a Telefe para comenzar la etapa de pre-producción del programa con vistas a que comience, según la información revelada recientemente, a principios de 2024.