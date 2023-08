Coty Romero y Romina Uhrig se sacaron chispas en América TV: "¿Me estás jodiendo?"

Las exparticipantes de la última edición de Gran Hermano tuvieron un picante entredicho en el Debate del Bailando. Ambas serán concursantes en el Bailando 2023.

Coti Romero y Romina Uhrig supieron ser muy amigas en la casa de Gran Hermano. Pero todo cambió con la "traición" de la correntina a su grupo por sus estrategias de juego. En los últimos días, la influencer logró reconciliarse con Julieta Poggio, pero el vínculo con la exdiputada parece no tener vuelta atrás y cada vez que se cruzan se viven momentos de gran tensión.

Ambas serán participantes del Bailando 2023, que comenzará el próximo lunes 4 de septiembre, por lo que habrá varios cruces por venir. Las ex GH ya se vieron las caras en las fotos del programa y tuvieron un entredicho ante las cámaras de LAM en el que quedó involucrado Ariel Ansaldo, otro de los ex hermanitos.

"Entre Coty y Romina la relación está horrible", lanzó Laura Ubfal en el Debate del Bailando, el programa de los fines de semana de América TV que conduce Denise Dumas. La panelista le recordó a la correntina ese episodio y se inició un picante ida y vuelta. "Vos la encaraste mal", sostuvo la periodista y Coti le respondió: "Yo no la encaré nada, estaba comiendo y me quisieron hacer una nota y dije 'pará que estoy comiendo'. No encaré a nadie, lo único que hice fue defenderme".

"Te vi muy cuchillera nuevamente, porque la pobre Romina no entendía nada", le contestó Ubfal y Romina tomó la palabra: "Coty me dice en ese momento que Ariel le mostró un mensaje del asado... que yo dije en un audio que el asado que hicieron ellos fue a propósito. Hubo dos asados de dos grupos".

"No fue así, Romi. Lo escuchaste re mal", la interrumpió Coti y Romina la frenó en seco: "Pará, Coti, dejame explicar, de verdad. Yo no estoy pasando por una buena situación y no me hace bien discutir con vos ni con nadie". "Si vos estás pasando por una situación difícil no salgas a decir que lo que yo dije fue show, no está bueno. Ponete en mi lugar también", retrucó la exnovia del Conejo.

"Yo no dije que ustedes lo hicieron a propósito. Dije 'parece a propósito que justo nos juntamos el mismo día a hacer un asado'. Si yo pienso eso, lo digo. Cuando Ariel me dijo que me cancela a mí, le dije 'Andá, Ari, no te preocupes. Otro día lo hacemos", aclaró Uhrig.

"Yo escuché que se venía hablando de mí todo el tiempo y en un momento dije 'che, basta'. Ahí le dije a Romina, 'me cansé de esto'. No digo que sea de mala fe, pero siento que hay cosas que no se tienen que decir. Ella dice que es un show lo que yo estoy haciendo", siguió diciendo la correntina y Romina lo negó todo: "Yo no dije eso, ¿Dónde está?". "¿Me estás jodiendo? Yo la escuché. ¿Tengo que estar buscando todo?", contraatacó Romero.

Minutos más tarde, Coty explicó que el problema está en que Romina piensa que el juego que hizo dentro de la casa, tiene que ver con su personalidad. "Lo sigo pensando eso. No solamente en vos, es en general. ¿Por qué centrás todo en vos?", fue la fuerte respuesta de Romina. "Lo centro en mí porque ese día estaban hablando de mí. Pusieron una nota mía hablando en 'Intrusos', donde yo estaba hablando de una situación re difícil. Si están hablando de mí, ¿Cómo querés que no me caliente? Vamos a cerrar el tema acá porque ella siempre dice 'yo no dije eso'", cerró Romero.

Gastón Edul reveló la verdad sobre su relación con Coti Romero

Gastón Edul se convirtió en uno de los periodistas estrellas de TyC Sports por su trabajo en el Mundial de Qatar 2022. Pero en los últimos días empezó a figurar en los programas de espectáculo por el fuerte rumor de que mantendría un romance con Coti Romero, la exparticipante de Gran Hermano, modelo, influencer y oriunda de Corrientes. Según estas versiones, ambas figuras habrían comenzado una relación secreta, apenas unas semanas después de la separación de la "hermanita" de Alexis "El Conejo" Quiroga.

Pilar Smith, periodista de espectáculos, fue quien dio la primicia y sorprendió a todos los fanáticos del reality. La conductora habilitó un juego de preguntas y respuestas en su cuenta de Instagram, y cuando un seguidor le preguntó si era cierto que se están conociendo, contestó, junto con un emoji de un corazón rojo: "Es verdad". Más tarde, Edul rompió el silencio y lo confirmó el vínculo.

El periodista conversó con PrimiciasYa y soltó una declaración que terminó con todas las especulaciones. "Hablamos un par de veces, pero de buena onda. Ni nos vimos. Es mentira que tenemos un romance", explicó Gastón. Sin embargo, admitió que todavía están en contacto y dejó en claro que tiene intenciones de conocer a la joven correntina personalmente.

"Solo hablamos y tenemos buena onda. Por ahora no nos vimos porque yo estoy ahora en Miami por trabajo. Pilar no lo habrá dicho con mala intención, en LAM dijeron que habíamos hablado y eso es cierto. Pero la verdad es que no hay nada más, sino lo diría", concluyó.

Por su parte, Coti respaldó sus dichos en una entrevista con Pablo Agustín: "Ahora está entrevistando a Messi, ayer lo entrevistó... Ojalá que consiga la camiseta que lo amo a Messi". Y si bien negó el romance, el pedido dejó en claro la cercanía que tiene con el periodista deportivo: "Es un montón pero me dijo que iba a hacer lo posible... Ojalá".