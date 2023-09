Coti Romero mandó al frente a un jugador de River: "Me sigue, me deja de seguir"

Tras separarse de Alexis "El Conejo" Quiroga, Coti Romero tuvo una reveladora charla con Marcelo Tinelli. La exparticipante de Gran Hermano ventiló qué futbolista millonario le escribe por Instagram.

Coti Romero tuvo una previa que generó gran revuelo. La participante del Bailando 2023 tuvo una reveladora charla con Marcelo Tinelli en la que habló de Esteban Edul y de un futbolista de River que intentó conquistarla a través de Instagram.

La joven correntina viene de una conflictiva separación con Alexis "El Conejo" Quiroga, en la que hubo acusaciones cruzadas de infidelidad. La exparticipante de Gran Hermano dijo que estaba molesta con los histeriqueos de los hombres y contó que uno de sus "galanes" le había prometido que iba a ir a verla bailar, pero no se presentó en el estudio. De inmediato, en la pantalla gigante apareció la cara del periodista de TyC Sports.

Luego, tuvo un breve intercambio con Zaira Nara, porque tildó de histérico a Mauro Icardi por los posteos que hacía durante el tiempo que su matrimonio con Wanda Nara estuvo en crisis. Y ese fue el pie ideal para catalogar de la misma forma a un futbolista de River.

Según sus palabras, el jugador la había seguido en Instagram en varias ocasiones, pero también la había dejado de seguir repetidamente. “Lo único que voy a decir es que es de River actualmente". “Me sigue, me deja de seguir; me sigue, me deja de seguir. Si en ese momento no lo seguí y me mandó mensajes y no le contesté, me parece que se tiene que dar cuenta de que no va”, expresó Coti. Además, señaló que el futbolista le envió mensajes y corazones, pero ella optó por no responder.

La audiencia y los miembros del jurado, incluido Tinelli, intentaron obtener más detalles sobre la identidad del misterioso futbolista. Luego, Coti le reveló el nombre al conductor al oído. Entonces el presentador señaló que se trataba de un jugador que solía “andar mucho por el mar” y que sumó que era alguien que había formado parte del Independiente campeón de la Copa Sudamericana del 2010.

De inmediato, empezó a sonar el clásico sonido de los barcos y luego apareció una foto de Esequiel Barco en la pantalla. Sin embargo, rápidamente Tinelli intervino y pidió que lo saquen "para protegerlo". Fue entonces que Ángel de Brito contó que ese no era el único integrante del plantel millonario que le envió mensajes.

No obstante, la correntina remarcó que nunca había contestado los mensajes que le enviaron los futbolistas, ya que también mencionó a uno de San Lorenzo. “Me acuerdo de uno también que era de San Lorenzo. Pero yo no les contesté. No abrí los mensajitos, quedaron en solicitudes. Hay una técnica que hacés con Instagram: lo restringís, y ahí podés leer sin que se dé cuenta", señaló.

Gastón Edul rompió el silencio y contó la verdad sobre Coti Romero

Luego de que Coti Romero dejara en claro que "ya no quiere tener nada que ver" con Alexis "El Conejo" Quiroga, Gastón Edul volvió a aparecer en escena y reveló sus verdaderos sentimientos hacia la correntina. El periodista había dejado en claro su atracción hacia la ex Gran Hermano, pero no se había referido al tema públicamente hasta ahora.

A través de su stream, la figura de TyC Sports habló de sus sentimientos hacia Romero y dejó en claro que no pasó nada entre ellos. Durante una de las visitas de Coti a LAM, Yanina Latorre expuso este vínculo y aseguró que Edul estaba "tiroteando" a la correntina. Sin embargo, ella contó que, aunque habían hablado, fue solo por cuestiones laborales; misma versión que sostuvo Gastón días más tarde.

"Lo que me pasa un poco a mí es que como soy de otro rubro me da vergüenza. Tiene que ver con eso, no con otra cosa, y es lo único que puedo decir, no es de mala onda", empezó Edul en su descargo. "No respondo algunas cosas porque no tengo mucho que decir, ya les dije que me da un poco de vergüenza pero con ella todo bien, ya lo he dicho", añadió.

Y aunque si bien se mostró bastante distante al tema, luego hizo un peculiar gesto que dejó en claro su atracción hacia la correntina y participante del Bailando 2023. "Gastón, tocate el pelo si te gusta Coti", fue el comentario que le hicieron el chat del streaming y rápidamente el periodista deportivo se tocó el cabello dejando en claro su atracción.