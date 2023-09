Gastón Edul rompió el silencio y contó la verdad sobre Coti Romero: "Vergüenza"

El reconocido periodista habló tras las especulaciones de romance con la correntina y reveló sus verdaderos sentimientos hacia ella.

Luego de que Coti Romero dejara en claro que "ya no quiere tener nada que ver" con Alexis "El Conejo" Quiroga, Gastón Edul volvió a aparecer en escena y reveló sus verdaderos sentimientos hacia la correntina. El periodista había dejado en claro su atracción hacia la ex Gran Hermano, pero no se había referido al tema públicamente hasta ahora.

A través de su stream, el periodista deportivo habló de sus sentimientos hacia Romero y dejó en claro que no pasó nada entre ellos. Durante una de las visitas de Coti a LAM, Yanina Latorre expuso este vínculo y aseguró que Edul estaba "tiroteando" a la correntina. Sin embargo, ella contó que, aunque habían hablado, fue solo por cuestiones laborales; misma versión que sostuvo Gastón días más tarde.

"Lo que me pasa un poco a mí es que como soy de otro rubro me da vergüenza. Tiene que ver con eso, no con otra cosa, y es lo único que puedo decir, no es de mala onda", empezó descargándose. Luego, sumó: "No respondo algunas cosas porque no tengo mucho que decir, ya les dije que me da un poco de vergüenza pero con ella todo bien, ya lo he dicho".

Y aunque si bien se mostró bastante distante al tema, luego hizo un peculiar gesto que dejó en claro su atracción hacia la correntina y participante del Bailando 2023. "Gastón, tocate el pelo si te gusta Coti", fue el comentario que le hicieron el chat del streaming y rápidamente el periodista deportivo se tocó el cabello dejando en claro su atracción.

Coti Romero reveló con qué famosa cantante la engañó El Conejo: "Estuvo"

La relación entre Coti Romero y Alexis "El Conejo" Quiroga terminó de la peor manera. Luego de varios cruces mediáticos, la pareja que se formó en Gran Hermano se cruzaron en la pista del Bailando 2023 y sacaron a la luz infidelidades por parte de ambos. Hasta ahora no se conocía los nombres de los terceros en discordia, pero este lunes se filtró que una famosa cantante habría estado con el cordobés.

Todo comenzó cuando comenzó a circular por las redes un video del Conejo besando a una chica en un boliche. Según la correntina, las imágenes en cuestión se grabaron cuando aún estaban de novios. "Yo me voy a hacer cargo de la situación, no voy a negar algo que está en evidencia", reconoció Alexis ante la mirada inquisidora de Marcelo Tinelli.

Pero la joven de la discoteca no es la única mujer con la que se lo relacionó al Cone. Según reveló Coti, en diálogo con Socios del Espectáculo, su ex la habría engañado con Karina "La Princesita". “Esta vez es diferente. La venía sufriendo desde hace meses y cuando una persona tiene la esperanza de estar con el otro, sigue sufriendo. Ahora dije basta y es diferente. Ya no quería estar más mal”, aseguró la participante del Bailando y descartó una posible reconciliación con el cordobés.

Además, relató cómo lidió con la desconfianza que le transmitía su expareja. “Me iba a dormir los fines de semana que yo no salía y cuando él salía buscaba mensajes y videos de la gente para ver si había videos cegándome. Me quitaba mucha energía”, recordó. “Me dolió lo que dijo porque él sabe el amor y el respeto que teníamos. Cuando él dijo que volvería conmigo… Yo pensé que no tenía que decir nada porque cuando uno hace las cosas bien, se ven. Yo con él no volvería. Es una puerta que se cierra definitivamente”, sentenció.

Luego, contó cómo confirmó el affaire entre El Cone y La Princesita. “Estuve en la Fiesta Bresh y una persona me habló, me dijo que me quería con todo su corazón y me dijo que me lo decía porque yo me veía muy chiquita y vulnerable con respecto a él, que es un tipo regrande y tiene 30 años. ‘Es revivo y yo quiero cuidarte’. Me dijo que él sí estuvo con Karina La Princesita”, relató.

“En ese momento me rompió el corazón, pero todavía no tenía esas pruebas. Al final siento que Dios me tenía esperando, no era el momento y cuando pasó, me tiró videos, capturas, chats, todo de golpe. Ahí dije ‘no’”, relató, en diálogo con el cronista del programa de El Trece. Luego, contó que se refugió en la terapia por temor a que esta mala experiencia le arruine futuras parejas.