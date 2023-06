Coti Romero contó la verdad sobre su "relación" con una figura de River: "Mensajes"

La exparticipante de Gran Hermano contó detalles de su separación de Alexis "El Conejo" Quiroga. En las últimas horas, se relacionó a la correntina con un delantero de River Plate.

Coti Romero rompió el silencio tras confirmar su separación de Alexis “El Conejo” Quiroga. Los jóvenes se conocieron en la casa de Gran Hermano y en cuestión de días de convivencia ya estaban de novios. La relación parecía marchar viento en popa, tanto que se fueron a vivir juntos. Pero el cuento de hadas llegó a su fin.

Los primeros rumores de ruptura surgieron cuando la correntina eliminó todas las fotos que compartía con "El Cone" de su Instagram. En ese entonces, ella aclaró que buscaban tener más intimidad, pero días más tarde confirmaron que el noviazgo terminó. "Queríamos contarles que con Ale decidimos terminar nuestra relación. Les agradecemos todo lo que hacen e hicieron por nosotros, pero cada uno tiene proyectos en los que nos queremos enfocar al máximo y creemos que es lo mejor", posteó la oriunda de Caá Catí.

Coti, que ya está confirmada para el Bailando 2023, eligió hablar con LAM sobre lo sucedido y desmintió una de las versiones que cobró fuerza en los últimos días: la supuesta infidelidad de su parte con una futbolista de River Plate. De esa manera, se refirió por primera vez a Lucas Beltrán con quien se la había relacionado luego de una visita al Monumental.

“Estuve viendo que se dijeron muchas cosas, que él me engañó a mí, que yo lo engañé a él. Que había mensajes, que me hablaba con Beltrán”, expresó Coti y agregó: “En el momento lo ves y decís '¿che, esto es cierto?'. Y no, no es cierto, pero en el momento te puede llegar a molestar”.

Luego, aclaró los motivos de la separación, e hizo hincapié en que priorizó cuidar su salud mental ante la gran exposición mediática que atraviesa. “Me estaba costando bastante asimilar un par de cosas, creí que era momento de empezar terapia y enfocarme en eso. Necesitaba despejar todo”, explicó.

Además, contó cómo fue el día en que le comunicó a Alexis que quería separarse. “Me levanté a la mañana y le dije: ‘Creo que necesitamos esto’. Yo ese día tenía un vuelo y tampoco se lo había dicho”, contó Coti sobre su viaje a Corrientes para conectarse con sus amigas y familiares.

Ángel de Brito reveló las exigencias que Coti Romero le puso al Conejo para seguir juntos

Tras confirmar el fin de la relación, Alexis "El Cone" Quiroga rompió el silencio en una trasmisión de Twitch. El exparticipante de Gran Hermano se mostró devastado con la situación y no pudo contener las lagrimas. “Me está haciendo falta, hace dos semanas que no la veo y me hace mal, es un calvario”, afirmó

No obstante, el cordobés no descartó la reconciliación. “La amo con todo el corazón. Quizá la semana que viene estamos los dos de la mano; pero hoy en día es la realidad y lo que tenemos que enfrentar”, indicó. De hecho, según Ángel de Brito, reveló que la pareja se terminó porque el no aceptó las condiciones que ella le había impuesto.

El conductor de LAM realizó su clásico segmente de Instagram "#ÁngelResponde" y negó que la ruptura sea ficticia. "¿Pensás que lo de Coti y el Cone es para llamar la atención por su entrada al Bailando?”, le preguntaron y el periodista contestó: "No. Son chicos y se pelearon. Ella le puso condiciones. Le escribió una carta con varios puntos".

Luego, otro internauta consultó: "Con las condiciones que le puso Coti a Cone, ¿se puede decir que ya no va a haber reconciliación?". Fue así que Ángel escribió: "Entre los requisitos: ignorar a sus enemigas mediáticas como Romina (Uhrig), Julieta (Poggio), Daniela (Celis)".