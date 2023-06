El calvario de "El Conejo" tras separarse de Coti Romero: "Hace mal"

Tras la confirmación del fin del noviazgo, el cordobés hizo una trasmisión en Twitch y no pudo disimular su estado anímico. Los jóvenes comenzaron su relación en Gran Hermano y generó furor entre los fanáticos del reality.

Coti Romero y Alexis “El Conejo” Quiroga, tras varios días de rumores, confirmaron que están separados. La primicia fue de Ángel de Brito y de inmediato la correntina emitió un comunicado respaldando los dichos del periodista. "Hola. Queríamos contarles que con Ale decidimos terminar nuestra relación", escribió la joven en sus historias de Instagram.

Coti y "El Cone" fue una de los noviazgos que dejó la última edición de Gran Hermano. La pareja consiguió un gran y fiel grupo de seguidores, por lo que las versiones de ruptura que circularon en los últimos días los puso en alerta. Las alarmas se encendieron cuando la influencer eliminó de su feed de Instagram todas las fotos con el cordobés y, según explicó, fue porque "quería resguardar la privacidad" de la pareja.

Sin embargo, el verdadero motivo salió a la luz. Y luego que la ex GH explicó que cada uno "quiere enfocarse en sus diferentes proyectos", Alexis habló con sus seguidores a través de su canal de Twitch y no pudo ocultar su tristeza. Afirmó que la situación "es un calvario" y se largó a llorar.

El cordobés hizo una trasmisión de streaming para manifestar su tristeza luego de los posteos de su exnovia, aunque dejó la puerta abierta a la reconciliación. “Esto no quiere decir que se haya terminado todo. Coti decidió tomarse un tiempo para refugiarse con sus amigas y su familia”, indicó.

Con respecto a los motivos de la separación, "El Conejo" detalló que tenían “diferentes maneras de pensar”, por lo que se generaban discusiones y se terminaban “lastimando”. “Soy consciente de que si uno la está pasando mal, o está llevando una relación que necesita ‘aire’ por así decirlo, es mejor que se junte con su familia y sanar de ambas partes”, subrayó.

Además, expresó que va a respetar “la decisión que se ha tomado”, aunque admitió que la extraña. “Me está haciendo falta, hace dos semanas que no la veo y me hace mal, es un calvario”, destacó "El Cone". Tras esas palabras, Alexis no pudo ocultar su tristeza y rompió en llanto: “La amo con todo el corazón. Quizá la semana que viene estamos los dos de la mano; pero hoy en día es la realidad y lo que tenemos que enfrentar”.

Coti rompió el silencio tras confirmar su separación

Pese a confirmar en Instagram la ruptura con Alexis Quiroga, Coti Romero no habló sobre la separación en los medios hasta la mañana de este jueves. La joven correntina mandó un audio al programa de Georgina Barbarossa e hizo reveladoras declaraciones sobre el final de su noviazgo.

“Son decisiones nuestras porque creemos que cada uno tiene que enfocarse en lo suyo, pero obviamente me duele mucho”, comenzó Coti y le hizo un reproche al cordobés que conoció en su paso por la casa de Gran Hermano: “Hoy lo oficializamos porque él dio una nota que a mí me habían dicho que la dé, y yo dije que estábamos bien, pero él decidió hacerlo”.

“Para mí fue como decir ‘bueno, ya está’, ¿por qué seguir mintiendo? Y la verdad es que no estoy bien, lamentablemente”, remarcó y añadió: “Sé que son cosas que pasan, sé que voy a salir adelante. Soy joven, tengo un montón por delante y si Dios quiere, me espera un futuro mejor, un futuro hermoso”.

La ruptura se da en la previa del inicio del Bailando 2023, del que ambos formarán parte. Ante esta situación, De Brito aseguró que "no es prensa" para el programa al que Marcelo Tinelli y su producción los convocaron. Incluso el conductor de LAM deslizó que "El Cone" le habría sido infiel.