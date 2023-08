Conmoción en Telefe: murió un integrante de Ariel en su Salsa

El famoso programa sufrió una dura pérdida y el conductor cerró la emisión del martes 8 de agosto con un peculiar mensaje para su compañero.

Una dolorosa muerte golpeó a todo el equipo de Ariel en su Salsa, el ciclo que conduce Ariel Rodríguez Palacios en Telefe. Un integrante del equipo falleció en los últimos días y la producción le dedicó un último mensaje y se despidió de él con unas sentidas palabras.

Al final de la emisión de este martes 8 de agosto, Rodríguez Palacios se tomó unos minutos para hacer un fuerte descargo sobre la muerte de "Tano", el productor del ciclo que murió recientemente. Aunque si bien el conductor no profundizó en detalles sobre el día o los motivos del fallecimiento, sí se despidió como corresponde en nombre de todo el equipo.

"Esperemos haber hecho un lindo programa, haberte acompañado... Hoy fue más difícil que lo habitual, realmente, un beso a la familia del Tano, italiano, compañero de acá que, la vida es así, se nos fue", empezó por decir Ariel visiblemente emocionado. Inmediatamente, todo el equipo empezó a aplaudir en homenaje al productor y Rodríguez Palacios sentenció: "Fue duro hacer el programa hoy, pero nuestra función es hacer que vos la pases bien. Un merecido beso a la familia y a todos sus compañeros que hoy lo extrañan. Beso a vos, Tano. ¡Buen viaje!".

Ariel Rodríguez Palacios y la confesión menos pensada sobre los Martín Fierro: "Queda muy mal"

El chef Ariel Rodríguez Palacios se prepara para la gala de los Martín Fierro, fiesta de la televisión abierta a la que asistirá debido a que Ariel en su salsa, su programa de cocina en Telefe, se encuentra nominado en una de las ternas. En este clima de máxima expectativa por lo que podría llegar a suceder, la figura le confió a su equipo cuál será su promesa si llega a ganar una estatuilla.

La situación se originó cuando Ariel Rodríguez Palacios le preguntó a sus compañeros en el programa que promesa estarían dispuestos a cumplir en caso de ganar el Martín Fierro, evento que transmitirá Telefe desde el hotel Hilton de Puerto Madero. Los que rompieron el hielo fueron los panelistas Nicolás Peralta y Romina Pereiro, que propusieron invitar rondas de tragos en algún bar cercano al hotel.

"Yo no pienso pagar nada, voy a ir a tomar todo lo que ustedes inviten", sentenció Mica Viciconte desligándose de la generosidad de sus compañeros. En ese momento, Rodríguez Palacios tomó la palabra y sentenció: "Yo, si ganamos, voy a hacer algo que me queda muy mal para mi actividad: no me corto el cabello durante todo el año. Tengo que hacer algo que no me guste hacer".

"Para mí eso no va a ser divertido. Creo que tiene que ser un sacrificio. Cuando uno agarra y dice: ´Bueno, voy a salir de mi casa saltando con la pierna izquierda todos los días de mi vida aunque esté rengo´. Ese es un sacrificio", sumó, dando las razones de su decisión en caso de ganar el Martín Fierro.

Afilada, la ganadora de MasterChef Celebrity 3 arremetió: "Bueno, entonces podemos no venir una semana a trabajar. Ese es un sacrificio". Cortante, Peralta frenó a Viciconte y expuso: "No, Mica, tenemos que seguir trabajando para que el programa siga creciendo". El ida y vuelta culminó con una breve participación del locutor del magazine de gastronomía, que propuso: "El lunes podemos venir disfrazados. Propongo esa".