Confirman que una figura de Intrusos dejará el programa de América: de quién se trata

Revelan que una panelista de Intrusos dejará el programa de América TV al terminar el año. De quién se trata y por qué se va.

Ángel de Brito reveló en sus redes sociales que una de las figuras de Intrusos dejará el programa de América TV. De esta forma, la panelista que abandonará el histórico ciclo de espectáculos se suma a la lista de inesperadas salidas de ciclos de la farándula que se confirmaron en los últimos días.

Así como Pía Shaw reveló que dejará LAM y provocó sorpresa en buena parte de sus compañeros de ciclo, Karina Iavícoli hizo lo propio al contar que con el final del año también terminará su labor en Socios del espectáculo. Pero lo más curioso de esta última es que ya tiene trabajo para el 2023: volverá a Intrusos, de donde se fue a fines del 2021.

Esto implica que alguna panelista del ciclo que conduce Florencia de la V debería dejar vacante su lugar como para que Karina Iavícoli lo ocupe. Y en las últimas horas se confirmó que ya está definida qué integrante de Intrusos dejará el histórico programa de América TV.

Se trata nada menos que de Virginia Gallardo, según reveló Ángel de Brito en sus redes sociales. El conductor aprovechó una publicación en Twitter que remarcaba las salida de Pía Shaw y Karina Iavícoli de LAM y Socios del espectáculo, respectivamente, para develar el nombre de la panelista que abandonará el ciclo de Flor de la V.

Pese a la información que brindó en la red social del pajarito, De Brito no dio detalles de los motivos de la bailarina para irse de América TV, ni si Gallardo tiene otro proyecto en puerta próximamente, más allá de su participación en Sex, la obra de José María Muscari.

Inesperado: una figura de Socios del espectáculo se va a Intrusos

En las últimas horas, Lussich confirmó al aire de forma inesperada que una de sus panelistas dejará Socios del espectáculo cuando termine el año. "No hay nada raro para contar. Este trabajo ya sabemos cómo es, uno va a un lugar, vuelve, se vuelve a ir. No pasó nada raro, no busquen donde no hay", contó Karina Iavícoli sobre su decisión de abandonar Socios del espectáculo.

En ese sentido, la panelista agregó: "Me voy de un lugar donde la pasé, y la estoy pasando todavía porque me voy la semana que viene, que ya arrancaban mis vacaciones, súper bien, donde nos divertidos, crecimos, nos peleamos, como pasa en todos lados, por supuesto". Además, Iavícoli explicó que tomó la determinación de Socios del espectáculo por una cuestión "de horarios", para poder pasar más tiempo con su familia.

"Vuelvo a Intrusos", reconoció la panelista de forma sorpresiva respecto a dónde estará durante el 2023. Por otra parte, Iavícoli también aprovechó para agradecerle tanto a los directivos del canal como a sus compañeros de programa. "No es que los deje de último lugar, pero sí son los que se la jugaron por mí, por insistir que me trajeran acá", cerró la panelista dirigiéndose directamente a Pallares y Lussich.