Coco Sily se cansó y contó lo peor de Caramelito: "Me dijo"

El humorista dio a conocer la verdad detrás de su separación de Caramelito Carrizo. Coco Sily habló sobre su ruptura con su exnovia.

Coco Sily es un humorista que comenzó su carrera en los 90 en cine, televisión y teatro y ha cosechado varios éxitos en esos ámbitos, además de sus programas radiales. De esa manera, Sily se volvió un personaje popular y hace unos meses su vida personal cobre relevancia cuando se conoció que estaba en pareja con la conductora de TV y actriz Cecilia "Caramelito" Carrizo. Después de un breve noviazgo la relación se disolvió y Sily recientemente revelo la verdadera razón de la ruptura.

El comediante y la conductora se conocieron cuando ella acudió como invitada al programa de la TV Pública que Sily conducía. Después de ese encuentro, Coco le ofreció trabajo a Cecilia en la radio que dirige y con el correr del tiempo su vínculo avanzó hacia un noviazgo. De hecho, acudieron juntos como pareja a la gala de los Martín Fierro 2023 y en ese momento la prensa entendió que estaban oficializando su romance. A pesar de esa realidad, la pareja se disolvió: "Fue como una desgracia cuando te pasa eso, no la situación de pareja, pero la viralización de la ruptura. Me dejó muy rápidamente", comentó Coco en diálogo con Blender.

"Fue nada, conocer una excelente mujer, engancharme mucho. No quiero que me pregunten... Quería hablar de otras cosas. Yo no lo vi venir porque de un día para el otro me dijo que no quería estar más conmigo porque quería apostar a otra relación. Esto fue lo que sucedió y yo súper respeté su decisión y por eso no lo hice público, yo no hice notas", comentó Sily en el programa de streaming de Guille Aquino.

El cruce de Analía Franchín y Caramelito Carrizo

La conductora de programas infantiles acudió al programa de Georgina Barbarossa en Telefe para hablar de su separación de Sily y Analía Franchín le hizo una picante pregunta en medio de las críticas a la actriz por su supuesto aprovechamiento de su vínculo con Coco.

Analía: "¿Cómo se hace para terminar una relación, pero vos a esa persona la estabas deseando, y ahora seguís trabajando con él? ¿Cómo se reprime ese deseo?"

Caramelito: "Analía, te quiero decir algo. Todas las palabras que vos ponés, las ponés desde tu apreciación. Vos no estás adentro mío, ni en mi mente, ni en mi corazón, ni en mi cuerpo. Entonces, yo entiendo perfecto tu descripción desde tu percepción. Si vos querés preguntarme qué siento, qué sentí... O si querés, decí vos lo que yo sentí o lo que vos ves que yo sentía”

Analía: "¡Pará! ¡No te sientas atacada! Digo, debe ser difícil seguir trabajando con esa persona"

Caramelito: "No, no es difícil. Para mí, trabajar con Coco no es nada difícil, porque es una persona que yo adoro y que voy a adorar toda mi vida"