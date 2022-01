Coco Sily se calentó con Tucu López en vivo: "¡Pará, pelotudo!"

Coco Sily y Tucu López protagonizaron un momento muy tenso al aire en Emparejados, el ciclo que el locutor conduce con Sabrina Rojas en América TV.

Coco Sily protagonizó un tenso momento al aire cuando se cruzó en vivo con Tucu López en Emparejados, el programa que conduce el locutor con su pareja Sabrina Rojas. "¡Pará, pelotudo!", disparó el actor mientras discutía a los gritos con el conductor del ciclo de América TV. Minutos antes, Sily había amenazado con irse del estudio en pleno programa.

Que Coco Sily tiene un carácter bastante fuerte no es una novedad a esta altura. Con una extensa trayectoria en los medios, el actor y conductor tiene bien en claro qué le gusta y qué no cuando tiene alguna entrevista. Invitado a Emparejados, Coco empezó a contar cómo había sido su experiencia personal con el sexo virtual. "Tuve relaciones virtuales. Pero me daba calor decir que había pagado. Pero ahora que casi todo me chupa un huevo, dije: ¿Por qué no voy a decir la verdad?", comenzó el actor.

Pero inmediatamente notó un gesto que no le gustó de Tucu López y no dudó en enfrentarlo: "¿Qué pasa, Tucu?". Pese a la sorpresa del conductor, Coco Sily se paró rápidamente y amagó con irse, pero lograron frenarlo. "No seas tonto, vení", invitó el conductor al histórico actor. "¿Estamos midiendo como el orto? ¿Qué quieren que haga por tres puntos de rating? ¡Hijos de puta, esperen que deje de hablar! ¡Hagamos televisión humana!", disparó Coco Sily mirando fuera de cámara, ya mostrando que su reacción era nada más que una broma.

"¡Andá y fajá al que esté en el control entonces!", instó Tucu López al invitado, en medio de las carcajadas. Divertido, el actor terminó de bromear con su enojo con un fuerte insulto para quien estaba en el control y le había dicho a los conductores que fueran a un corte: "¡Yo los conozco a todos! Hace 12 que estoy en esta casa. ¡Pará, pelotudo!".

La incómoda pregunta de Coco Sily a Sabrina Rojas

Hace ya aproximadamente un año que Sabrina Rojas anunció su separación de Luciano Castro luego de varios años juntos y dos hijos en común. Sin embargo, pese a su separación, los actores se mantuvieron en contacto y tienen una gran relación entre sí, pero eso no fue motivo suficiente para que la artista no se sienta incómoda con el comentario que le hizo Coco en su programa.

En medio del marco del debate sobre la infidelidad, Coco aseguró que, al ser gran amigo de Luciano Castro, jamás le había conocido una doble vida por lo que se animó a asegurar que "es muy fiel". En ese momento, Rojas no pudo ocultar su sorpresa y respondió con ironía: "¡Ay Coco, por favor!".