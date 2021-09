Cinthia Fernández quebró en llanto tras las críticas de Viviana Canosa y Flor de la V

La panelista de LAM expresó toda su tristeza por los comentarios de Florencia de la V y Viviana Canosa y se descargó con un video en Instagram.

Cinthia Fernández aceptó ser candidata a diputada provincial en las elecciones PASO 2021 y, aunque no logró superar el piso de 1,5% que la lleve a los comicios de noviembre, la cantidad de votos no fue el motivo de su mayor tristeza. Las críticas de muchas famosas hacia su persona y sobre su formación académica estuvieron a la orden del día, y la panelista se cansó y rompió en llanto.

Florencia de la V fue una de las figuras que más duro criticó a Cinthia: "No tiene nada para ofrecer. Solo sirve para tirar bombas". En la misma línea, Viviana Canosa, expresó: "No tiene la menor idea". Dolida, Cinthia Fernández miró a cámara, le respondió a sus colegas y a los que la atacan sin parar en redes, tras quedar afuera de la segunda ronda en las PASO.

"Respecto a las personas que me dicen ignorante y que no tengo comprensión de texto, que me siguen tratando de pelotuda, ese insulto es tan grave como decirme put..., como acostumbran a decirme, o ningunearme porque tengo un buen cuerpo y supuestamente no puedo pensar", comenzó diciendo la panelista de LAM. Afectada y angustiada, continuó: "Todo lo que digo y defiendo es porque lo vivo y tengo conocimiento. Lo que no sé, digo lo no".

El llanto de Cinthia Fernández

Sin contener las lágrimas, la panelista expresó que las críticas por no tener "un estudio" le pegan "muy fuerte. "Me hace muy mal porque me hubiera encantado seguir la facultad, pero seguí mi sueño de trabajar en la tele, en el teatro y con la acrobacia”, agregó.

"Cuando salí del colegio estudié marketing, no tenía nada claro. No quería defraudar a mis papas porque venían con una posición económica en la que se rompieron el orto para poder pagarme un colegio privado, pero sentía que les fallaba si me tomaba un año sabático para pensar qué quería seguir. No era fácil pagar la facultad, tenía que estar segura", explicó Cinthia.

La publicación de Cinthia Fernández en Instagram.

"Me hubiera encantado seguir una carrera, pero tomé malas decisiones en mi vida y de eso aprendí. Si hay algo que tengo muy en claro es que quiero seguir estudiando porque te da dignidad y una preparación que te planta distinto en la vida. No solo en conocimientos, también en la manera de hablar", sostuvo, sobre su deseo incumplido.

"Siempre fui muy estudiosa y tuve muy buenas notas. Por eso es algo que me duele un montón, tanto como que me digan put... Me duele porque quisiera estudiar para cerrarles el orto a los que toman como insulto esto de no tener una carrera universitaria", manifestó Cinthia Fernández, muy movilizada.