Cinthia Fernández mostró mensajes de futbolistas casados en LAM: "Uno es amigo de mi ex"

Cinthia Fernández mostró en LAM mensajes que le mandan por privado algunos futbolistas casados, a los que calificó como "pitos duros".

El escándalo entre Wanda Nara, Mauro Icardi y María Eugenia "La China" Suárez sigue provocando todo tipo de opiniones en la televisión abierta argentina, como por ejemplo la de Cinthia Fernández, una de las panelistas de LAM (Los Ángeles de la Mañana, El Trece). La integrante del programa que conduce Ángel de Brito se casó y tuvo tres hijas con otro exjugador como Matías Defederico, por lo que dice conocer a la perfección cómo actúan. Y liquidó a varios colegas de su exmarido.

Todo comenzó cuando la modelo de 33 años reaccionó indignada a la publicación del delantero de PSG en su cuenta oficial de Instagram (@mauroicardi), en la que al parecer consiguió "el perdón" de su esposa, representante y madre de sus dos hijas. "¡Qué suerte que tenés! Pero sos tan pito duro como todos los jugadores", lo destrozó.

Entonces, en LAM cruzaron a Cinthia Fernández por su fuerte acusación al respecto y le aclararon que "no todos son así", a lo que ella respondió: "No estoy enojada, estoy diciendo la verdad. Para mí, casi todos son así... Vamos a darle un changüí a un 10%". Entonces, De Brito la chicaneó y le dijo "que tu exmarido haya hecho lo que hizo no quiere decir que todos hagan lo mismo", algo con lo que coincidió Yanina Latorre.

"Obvio que seguramente es un descargo, pero casi todos los jugadores siguen un patrón", insistió la ex Gran Hermano (Telefe). Ya sobre el final del debate acerca de este tema, su compañera Maite Peñoñori aportó lo suyo: "Yo coincido con Cinthia, en el fútbol en particular hay un montón...".

Cinthia Fernández mostró en LAM los mensajes que le mandan algunos futbolistas casados

Para seguir con su postura inicial, la panelista detalló que hay jugadores reconocidos, con cuenta verificada en Instagram, que le escriben por privado. Y, de hecho, le mostró a De Brito los videos y los chats de los que estaba hablando. "Te voy a decir una cosa, uno es amigo de mi ex... Me hablan y yo no respondo, no sé qué creen". Para comprobar que era verdad lo afirmado por "Cin", el conductor amplió: "Hay una con una camiseta roja, es fácil de sacar a este equipo. Y es conocido porque tiene muchos seguidores".

Los mensajes que le mandan algunos futbolistas casados a Cinthia Fernández.

"Claro, después ves el perfil y tienen las fotos con la esposa y sus hijos... No me digan que no son pitos duros", acotó Fernández. Entonces, Latorre le pidió: "No digamos eso, porque sino estamos diciendo lo mismo que los que dicen que si trabajás es un teatro de revistas sos una p... Y no es así. A mí, con la edad que tengo, también me escriben un montón porque piensan que si estás en la tele sos una p...".