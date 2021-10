Figura de La 1-5/18 se metió en el escándalo de Wanda y La China

Una estrella de La 1-5/18 se manifestó sobre la polémica entre Wanda Nara y "La China" Suárez y reveló de qué lado está.

Una estrella de La 1-5/18, la nueva novela de Adrián Suar, habló sobre el escándalo entre Wanda Nara, Mauro Icardi y “La China” Suárez. Ya fueron varias las figuras públicas que opinaron sobre este tema, que es tendencia en Twitter desde que la empresaria lo contó todo.

Mientras algunas personas en las redes calificaron al comportamiento de “La China” como “malvado” y hasta “patológico”, ya que esta no es la primera vez que se involucra con hombres casados, otros consideraron que la responsabilidad es solo de Icardi, ya que es él quien tenía un compromiso monogámico con Wanda, y que poner todo el peso sobre “La China” es una actitud machista.

Agustina Cherri, actriz de La 1-5/18, fue entrevistada por una de sus compañeras de escena, Violeta Urtizbera, sobre el Wandagate que obsesionó a todo el país, y le preguntó qué pensaba sobre el tema, mientras estaban en un descanso entre grabación y grabación.

Aparentemente, Agustina no quiso opinar demasiado sobre el asunto, quizás, para evitar escándalos, y se limitó a decir: “Banco a Chiwanda. Chiwanda a full”. Algunas celebridades mujeres, como Micaela Tinelli, la hija de Marcelo Tinelli, fueron defenestradas en las redes por demostrarle públicamente su apoyo a Nara, siendo clasificadas de malas feministas por muchas usuarias.

Para Micaela y varias otras personas, este tema en particular va mucho más allá del feminismo. “Veo a tantos que hablan del machismo, del feminismo, etc... En mi caso, creo que acá no tiene nada que ver eso... Es una simple cuestión de códigos y respeto... Tanto del hombre como de la mujer, es tan simple como eso”, opinó.

“Ah, ¡y otra cosa! No pienso callarme nunca nada de lo que pienso, así soy y seré. Para los que me bardean, besito, ¡y para los que no, también! Besos, los amo”, cerró la hija de Tinelli. Este posteo lo hizo después de haber sido agredida en Instagram por expresar: “De tu lado siempre, Wanda. Tenés todo mi apoyo”.

¿Qué dijo “La China” Suárez sobre la polémica con Wanda Nara y Mauro Icardi?

Hoy, miércoles 20 de octubre, “La China” rompió el silencio sobre el tema a través de una carta publicada en Instagram, en la que no desmintió los rumores pero aseguró que Icardi había sido quien inició todo el acercamiento hacia ella y que él le había mentido diciéndole que estaba separado.

Además, aprovechó para decir que no es la primera vez que su imagen queda ensuciada por involucrarse con hombres que la engañan con mentiras. “Me ha tocado relacionarme con hombres a los que les he creído siempre sus palabras: que estaban separados o separándose y que no había conflictos. Siento en esta situación un Deja Vu infernal, donde vuelvo a pagar con mi reputación cuestiones que son del dominio personal de cualquier mujer”, escribió la actriz.

“Una reputación que deja a luz mi inexperiencia y sobre todo profunda credibilidad que le di a estos hombres que luego guardaron silencio dejando que me comieran los lobos. Lo que sucedió es una situación que yo no comencé, no alenté y no provoqué. Tener que confiar esto también habla de la poca privacidad que tenemos las mujeres”, finalizó.