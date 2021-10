Se filtró un explosivo video de La China Suárez contra "los polleras" del fútbol

Inesperado video en medio de la polémica con Wanda Nara y Mauro Icardi. Ya circula en masa mediante WhatsApp. La China Suárez, otra vez en el centro de la escena.

Si algo le faltaba a esta interminable novela entre Wanda Nara, Mauro Icardi y "La China" Suárez era un video de este tipo. La actriz, en las imágenes que se hicieron virales vía WhatsApp, se pronunció contra "los polleras" que juegan al fútbol y generó polémica.

Al parecer, este material no es de ahora y sólo se trató de un mero saludo típico de las celebridades ante los pedidos de sus fans. Sin embargo, recobró valor luego del affaire que salió a la luz con Mauro Icardi y Wanda Nara como protagonistas.

De este modo, un nuevo video sobre "La China" Suárez se colocó en el centro de la escena. Algo similar ocurrió con tuits antiguos de la famosa actriz: se replicaron y comentaron publicaciones que tienen un tiempo considerable de vigencia en la que María Eugenia se pronunció sobre diferentes protagonistas y temáticas. Por ejemplo: en 2014 se rindió ante los pies de Lionel Messi y las repercusiones no tardaron en llegar.

La China Suárez también le pegó a Benjamín Vicuña: "No quiero callar más"

Eugenia "La China" Suárez publicó una fulminante carta a través de su cuenta de Instagram en la que dio su versión sobre lo ocurrido en el escándalo que separó a Wanda Nara de Mauro Icardi y la señaló a ella como la responsable de la ruptura. Allí dedicó párrafos con contenido fuerte e indirectamente dirigido a Benjamín Vicuña, su ex pareja.

“Escribo esta carta para bajar el ruido externo de mentiras, maltratos y miradas inclinadas en la construcción de historias manipuladas para, una vez más, ser el chivo expiatorio de la violencia mediática” comenzó diciendo la actriz en una storie de Instagram con fondo negro y letras blancas. Y remarcó: “He guardado por mucho tiempo silencio por varias razones, la principal por miedo e inexperiencia. Por no saber cómo nombrar el nivel de mentiras y atrocidades que se dicen para sustentar el minuto a minuto televisivo”. En medio del extenso mensaje que tuvo como principales apuntados a Wanda e Icardi, también se filtraron algunos tiros por elevación contra Vicuña.

“Lo que está sucediendo hoy tiene detrás una historia mucho más grande y profunda, de la que seguramente muchas mujeres van a sentirse identificadas. Me ha tocado relacionarme con hombres a los que les he creído siempre sus palabras: que estaban separados o separándose y que no había conflictos. Siento en esta situación un Deja Vu infernal. Donde vuelvo a pagar con mi reputación cuestiones que son del dominio personal de cualquier mujer”, expresó la actriz en otra storie, en un claro "palito" para Benjamín Vicuña, con quien también se vinculó de manera sexoafectiva.