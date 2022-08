Cinthia Fernández increpó en vivo a Fabián Doman y él pidió un corte: "Lo dije"

La bailarina lanzó una información íntima sobre Doman y causó incomodidad en el conductor de Momento D. Cinthia Fernández descolocó al periodista en pleno vivo.

Cinthia Fernández le hizo vivir un incómodo momento al aire a Fabián Doman al revelar un dato de la intimidad del conductor de televisión. El periodista se sonrojó ante lo relatado por la panelista de su programa y pidió un corte al instante.

Doman había lanzado una humorada a Sebastián "Pampito" Perello, también panelista de su programa, y soltó: "Con la imagen de Pampito, todavía no aclaró a quién va a ir a escrachar hoy". El periodista se defendió de esa acusación y enunció entre risas: "No, yo no escracho a nadie. Pará Fabián, porque me dejás en un lugar horrible".

"¿Yo te puedo escrachar a vos?", interrumpió en ese momento Cinthia Fernández con la mirada fija en el rostro de Doman, a quien le cambió la expresión facial al instante. "Estuve con dos amigos tuyos cuando me fui a Bariloche, que hablaron con vos, que vos no habrías ido solo a Qatar. Lo dije, lo dije", soltó la exparticipante de Bailando por un sueño. Doman mostró una sonrisa nerviosa, miró a cámara y dijo: "Ya volvemos".

El duro descargo de Cinthia Fernánmdez por una situación de bullying que sufrió una de sus hijas

"Hace dos semanas vengo con este tema del bullying. Se están burlando de una de mis hijas con una cuestión física. Una de mis hijas tiene una dificultad física. No voy a exponer ni especificar cuál, yo ya lo he dicho públicamente", comenzó su descargo la expareja de Matías Defederico en Momento D. Y siguió: "Están dale quete dale, quete dale, dos compañeritos. Una nena y un nene de segundo grado. Mi hija vino y me dijo que no quiere ir más al colegio. Para colmo, se le fue la mejor amiga que era la contención".

Fernández aseguró que ya había agotado los recursos a los que podía recurrir sin exponer esa situación, como hablar con las autoridades de la escuela y con la psicopedagoga. "Me dijeron que se iban a ocupar, que sabían la existencia de este problema, porque no solo son burlas, sino insultos". Y cerró: "Me comuniqué con uno de los padres de los chicos, porque con el otro no tengo relación porque no comparto un montón de cosas. Mi hija vuelve a llegar llorando y no tengan dudas que voy a tener una mala reacción, porque yo ya estoy harta. Pasó esta semana y hoy volvió el tema a mi casa, entonces tuve que volver a hablar con el padre".