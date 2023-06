Cinthia Fernández expuso su peor rércord íntimo: "Perdí la cuenta"

La panelista de TV habló sobre su frecuencia sexual y dejó a todos sorprendidos con su respuesta. Cinthia Fernández dio un talle íntimo en sus redes sociales.

Cinthia Fernández habló sobre su sexualidad en sus redes sociales y sorprendió a todos sus seguidores con su revelación. La exparticipante de Bailando por un sueño fue consultada por un usuario por al frecuencia con la que tiene contacto sexual con otras personas y ella respondió sin tapujos.

La acróbata que trabaja como panelista en el ciclo Nosotros a la Mañana, por El Trece, tiene millones de seguidores en su cuenta de Instagram, plataforma que utiliza para trabajar con varias marcas que la auspician. De esa manera, Cinthia cuida a su audiencia y genera constantes interacciones con la gente que la sigue con secciones de preguntas y respuestas en sus historias.

"¿Cuándo fue la última vez que tuviste sexo?", le consultó uno de los usuarios en la caja de preguntas que la influencer había habilitado. Por su parte, Fernández respondió sin escrúpulos: "Uff, perdí la cuenta pero más de dos años seguro. Pero estoy feliz. No lo sufro posta. Estoy muy ocupada y sin ganas".

Al mismo tiempo, Cinthia respondió otras consultas como si se casaría y formaría una familia ensamblada: "Ni en pedo me casaría. Y ya tengo mi familia. me ensamblaría pero no haría convivencia creo. Mucho menos en mi casa". Asimismo, opinó en sus historias sobre la situación judicial de Nicole Neumann y su hija Indiana: "No sé cómo tiene tanto tiempo para viajar con el chongo. Yo no tengo tiempo para nada como mamá. Claramente ahí tenés los resultados, se ve que descuidó lo verdaderamente importante".

La alegría de Cinthia Fernández pro la concreción de un proyecto anhelado

Cinthia Fernández tiene una faceta como comerciante además de su perfil público y tiene cápsulas en varias marcas de accesorios e indumentaria. De esa manera, la modelo lanzó al mercado una cápsula de maquillaje y se mostró muy emocionada por los resultados: "Oficialmente, en 24 horas nos vaciaron, agotaron todo. No sé cómo agradecerles. Más de 250 kits, más de mil productos están en viaje a sus casas. Lloro porque no puedo creer lo que pasó. La respuesta en tiempos tan difíciles del país. Han puesto productos míos en los puestos número 1 de Argentina. Una parte de mí está en sus casas. Me eligieron y hoy más que nunca está todo muy mal". La bailarina pronunció esas palabras sumida en un profundo llanto debido al shock que le produjo haber vendido todos sus productos.