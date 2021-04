La exesposa de Matías Defederico hundió a quien se acaba de separar.

Horacio Cabak fue noticia durante toda la semana en el ambiente del espectáculo en Argentina porque se separó de Verónica Soldato después de 27 años de matrimonio, luego de que ella descubriera sus infidelidades. Y quien no lo perdonó fue Cinthia Fernández, que reveló que "mientras estaba en la clínica (internado por coronavirus), les mandaba fotos a otras minas mientras la mujer estaba llorando con los hijos".

Luego de que varios medios hayan insinuado que su esposa "lo mandó al frente porque es una mujer despechada", la vedette de 32 años opinó: "¡Basta con eso! A mí todo el tiempo me dicen lo mismo". La referencia fue una comparación a lo que le ocurrió a ella tras la ruptura con el exfutbolista Matías Defederico, a quien en los últimos días denunció por violencia de género. "Me dicen que no solté, que sigo o que si sale con una nueva novia salgo a hablar... Todas pelotudeces que basta, chicos", cuestionó

"Uno es un ser humano, si bien estamos en la tele tenemos sentimientos", aclaró Cinthia Fernández, que completó con que según ella "a su mujer la cagaron y se sintió una boluda". El resto de los presentes en el piso del programa Los Ángeles de la mañana, por El Trece, coincidieron, principalmente tanto el conductor Ángel de Brito como la panelista Yanina Latorre.

La escandalosa separación de Horacio Cabak tras 27 años de matrimonio

De acuerdo con lo revelado por De Brito, Soldato le dijo que ella "siente que a partir de que Cabak tomó este rol más predominante se volvió un personaje más importante por su faceta política, por los tuits y por la participación en América, en los programas, en Polémica en el Bar... Siente que él cambió de actitudes en su movimiento interno de la pareja".

"Le empezaba a buscar pelea por cualquier cosa, ella sintió una distancia. Una de las infidelidades es con una famosa, muy famosa. Podríamos hacer cinco programas...", amplió el periodista, que detalló además que "ella cree que el cambio en la pareja se dio a partir de esto". Y resaltó la molestia de Soldato en un contexto tan difícil como lo es el de la pandemia de Covid-19 en el país: "Si él tuvo relaciones con otras mujeres, obviamente podría haberse contagiado ahí y haberlo llevado a la casa".

"Cabak me llamó por teléfono y me preguntó qué había hablado yo con su exmujer, pero no me desmintió nada", sentenció de Brito.