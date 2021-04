A tres años de separarse de Matías Defederico, la panelista de Los Ángeles de la Mañana Cinthia Fernández comenzó a hablar de distintos episodios de violencia que sufrió por parte del futbolista cuando eran pareja. Esta vez, Cinthia anunció en el programa que conduce Ángel De Brito que decidió llevar a la Justicia a su expareja por violencia de género, con una denuncia penal.

“Tenía dudas porque me dijeron primero que no se podía y después por mis hijas. Me dio mucha bronca que la semana pasada se dudara de mí, y sobre todo en redes sociales y él. Sus hermanas dijeron que me estaba burlando de las mujeres que sufrieron violencia de género, eso me enervó, me puso muy, muy loca”, compartió la panelista de LAM quien poco a poco fue perdiendo el miedo a referirse a hechos tan desagradables.

“Hablé con una abogada, me dijo que eso no se podía, que ese hecho se tenía que denunciar afuera. El viernes llamé a Burlando y me dijo ‘Si, se puede denunciar’. Cuando uno sufre violencia no es de ese momento, es de antes. Esto se pone como prueba”, explicó, mientras Ángel de Brito confirmaba que será Fernando Burlando quien lleve su causa.

“De todo tengo testigos. De lo que pasó en Ecuador tengo testigos, porque había una niñera. La niñera era la hermana de la niñera que estaba en la semana, yo buscaba una persona para los fines de semana porque ella laburaba de lunes a lunes y tenía un nene muy chiquito. Entonces cada 15 días tenía dos días para ver a su nene y me ofreció a su hermana. El día que pasó todo fue el primer día de la hermana”, concluyó Cinthia.

Matías Defederico también ejerció violencia contra sus hijas

Invitada a Almorzando con Mirtha Legrand, Cinthia se abrió y habló sobre su relación con el exfutbolista Matías Defederico, a quien tiempo atrás lo denunció por haber ejercido contra ella violencia de género. La pareja estuvo junta durante siete años y medio, y fruto de la relación nacieron Charis, Bella y Francesca. Al rememorar los episodios de violencia que sufrió en 2016, cuando aún vivía en Chile con su ex, la mediática se animó a confesar que una de las peleas terminó con una de sus hijas golpeada.

"El límite fue cuando me quiso pegar a mí y mi hija estaba al lado", comentó Cinthia. Juana Viale, por su parte, solo atinó a decir: "¿Y le pegó a ella?". Asintiendo, la panelista detalló cómo fue la cruda situación: "Sí, porque me quiso pegar a mí. Sí le pregunta a mi hija, ella dice 'esto me lo hizo mi papá porque me pegó sin querer. Le quiso pegar a mi mamá'. Cuando pasó eso, él me corría por todos lados diciéndome 'por favor, no me denuncies'", confesó.