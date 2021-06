Cinthia Fernández confirmó que será candidata a diputada: "Estamos trabajando en silencio"

La panelista de LAM aseguró que se presentará en las próximas elecciones políticas en Argentina en el mismo partido que Amalia Granata.

Después de tantas versiones que lo aseguraban, finalmente Cinthia Fernández confirmó que será candidata a diputada en las elecciones que se aproximan en la Argentina. De hecho, este miércoles ella misma reveló en Los Ángeles de la Mañana (LAM, por El Trece) que quiere meterse en la política nacional para intentar mejorar algunas cuestiones que no están bien en el país.

La panelista del programa que conduce Ángel de Brito explicó en el comienzo del debate acerca de este tema: "Sí, la semana pasada estaba como todo muy parado y suspendido, pero estamos trabajando en silencio. Sino, parece como todo cholulo y mediático".

"Voy a ser candidata a diputada, voy por el lado de la mujer. Estaba hablando Irma Roy, que fue una gran pionera y logró un montón de cosas, el tema es que a nadie le interesa, sobre todo de la mujer", detalló Cinthia Fernández, que en principio se postularía por el mismo lado que Amalia Granata, quien logró ser elegida en el mencionado cargo en Santa Fe por el partido Unite.

Además de no haber querido mencionar a un espacio político en particular, la modelo de 32 años expresó: "¿Por qué yo no puedo dar mi visión o mi opinión en cuanto a las vivencias? ¿Quién más mierda ha vivido que yo en todo lo que es referente a la mujer, a la cuota alimentaria...? Son nichos que no se atacan porque no le interesan a nadie, porque no dan una ganancia de ningún tipo".

Los comicios que se avecinan tendrán su primer capítulo el 12 de septiembre con las PASO (Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias), mientras que las definitivas se desarrollarán el 14 de noviembre. Allí se renovarán 127 de los 257 de los diputados y 24 de los 72 senadores de la Nación.

Quién es Cinthia Fernández

Nacida el 11 de octubre de 1988 en Buenos Aires, se hizo conocida públicamente en 2007 en la edición de Gran Hermano famosos, en la que tuvo fuertes peleas con varios compañeros, entre ellos Carlos Nair Menem. Entonces, fue convocada por Marcelo Tinelli y por su producción para Bailando por un sueño, certamen en el que brilló en reiteradas ocasiones, para desembarcar entonces como parte estable de la televisión abierta tras el escándalo de su separación con el exfutbolista Matías Defederico.