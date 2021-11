Christophe Krywonis reveló que odiaba cocinarle a Cavallo: "Nos hizo mucho daño"

Christophe Krywonis reveló que no se bancaba cocinarle a un político que solía ir a su restaurante.

Christophe Krywonis pasó por Flor de equipo y respondió a una picante entrevista que le formuló Barbarossa. Entre las preguntas más polémicas, la ex MasterChef Celebrity quiso saber a qué personaje no se había bancado cocinarle el reconocido chef. Cultor del bajo perfil, Christophe hizo una aclaración tajante: "Un cocinero le cocina a cualquier persona por igual". Pero ante la insistencia de los panelistas no le quedó otra que responder con sinceridad.

El político al que Christophe no se "bancaba" cocinarle era Domingo Cavallo

"Lo voy a decir porque nos hizo mucho daño, no me bancaba cocinarle al señor (Domingo) Cavallo, el exministro de economía, en mi restaurante", reveló Christophe Krywonis, que fue parte de las primeras cuatro ediciones MasterChef Argentina, hecho que le significó un importante crecimiento de popularidad. El chef también fue parte de Bake Off y se alejó para la actual temporada del certamen de pasteleros, ya que comenzó con Parrilleros, un desafío gastronómico en el que buscan al mejor asador del país.

Desde hace unos días, Georgina Barbarossa está reemplazando a Florencia Peña en la conducción de Flor de equipo (Telefe), ya que la histórica conductora comenzó a filmar la película Más respeto que soy tu madre (dirigida por Marcos Carnevale). Después de un gran paso por MasterChef Celebrity 2, en el que salió subcampeona, Barbarossa tendrá su propio programa de cocina en la pantalla de Telefe, aunque por el momento solo ocupa el lugar de Flor Peña. En esa labor, Georgina recibió a un "colega".

