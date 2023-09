Chiche Gelblung se fue al pasto y lo destrozaron en vivo: "Está gagá"

El panelista de Polémica en el Bar intentó disculparse con Pamela Sosa y fue repudiado por una colega. El comentario de Chiche Gelblung que desató controversia.

Chiche Gelblug fue repudiado masivamente por el despectivo comentario que hizo sobre Pamela Sosa. La vedette fue pareja de Aníbal Lotocki y es una de las querellantes en la causa por la que el médico fue condenado a cuatro años de prisión por "daños graves".

Sosa fue la primera en ir a la casa del médico el día de la muerte de Silvina Luna. "Da la cara Lotocki. Asesino de mierda, cuantas personas más tiene que pasar. Forro hijo de puta, ya vas a caer preso", gritó la modelo rodeada de cámaras de televisión.

Desde entonces, Pamela permaneció en medio reclamando un fallo rápido de la Cámara de Casación para que la condena contra su ex sea confirmada y vaya a la cárcel. Fue así que su nombre surgió en la mesa de Polémica en el Bar y Chiche Gelblung realizó un comentario despectivo sobre la involucrada.

"Vamos a ser sinceros... Pamela Sosa antes de Lotocki no te digo que era un bagayo... peeeeroooo...", sostuvo el experimentado periodista. "Ella quedó bárbara después de que la agarró Lotocki. Incluso ella fue su carta de presentación, Lotocki hizo un milagro ahí", continuó Chiche, mientras la conductora y sus compañeros se reían.

No conforme, Gelblung añadió sin filtro: "Sosa sobreactúa mucho, como por ejemplo en la casa de Lotocki. Quizás quiera lavar un poco su imagen después de llevar a algunos famosos a atenderse con el doctor. No nos olvidemos que en Chile, ella era conocida antes que él, y que fue ella la que le abrió esa puerta, donde ganó mucho dinero".

Los dichos del panelista de Polémica fueron reprobados por el medio y las redes sociales, por lo que Chiche ensayó unas disculpas "si la palabra bagayo les resultó ofensiva". Pero el pedido de perdón no fue suficiente para Mariana Brey y fue fulminante con su colega.

La panelista de Socios del Espectáculo le pidió la palabra a los conductores y remarcó: "Así como Chiche no tiene problema ni empacho en decir que Pamela Sosa es un bagayo, yo tampoco lo voy a tener para decir que Chiche está gagá, que no está nada deconstruido y que cosas como las que dijo él ya no van más. Vivimos otro tiempo, y si antes se lo aceptaban está mal, está muy mal".

La periodista de El Trece aclaró que no tiene nada en contra del conductor, pero reiteró su reprobación con su actitud. "No tengo nada contra el señor, pero bagayo es una cosa, parte de un equipaje, y él no puede tratar así a una persona, le guste o no le guste". Por último, la panelista cargo contra el resto de los integrantes del programa conducido por Marcela Tinayre: "Lo que dijo Chiche está mal, pero lo que más pena me dio fue la actitud de la mesa. Me dio pena que todos se rieron, todos le festejaron la barbaridad que dijo".

La insólita propuesta de Marcela Tinayre a Chiche Gelblung en vivo

Marcela Tinayre le hizo una insólita propuesta a Chiche Gelblung que generó gran revuelo en Polémica en el Bar. La conductora habló de su mayor habilidad e invitó al periodista a que aprenda de ella de la manera más llamativa. Rápidamente, su reacción se volvió viral.

La hija de Mirtha Legrand reveló que había tomado una clase muy particular hace algunos años y compartió los consejos que le dieron. "Te vengo a invitar a una clase del 'Arte del Sexo Oral'”, introdujo el tema Tinayre al aire de América TV. Apenas hizo este comentario, miró a Gelblung, quien no pudo contener la risa.

A continuación, Marcela reveló los tips que le dieron en este "curso". "Te enseñaban una cantidad de maneras de tener sexo oral. Era muy interesante. Como por ejemplo, ponerte una mentita en la boca". Ante esta revelación, Tinayre generó varios comentarios al respecto en su programa.