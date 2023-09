Chau Tinelli: Pampita se aleja del Bailando 2023

Confirmaron la primera gran ausencia del Bailando por un Sueño. Quién reemplazará a Pampita en el jurado.

Marcelo Tinelli tuvo en gran regreso a la televisión. El primer programa del Bailando 2023 consiguió un rating récord para América TV y la audiencia no bajó considerablemente en las siguientes emisiones. Sin embargo, el conductor y la producción del ciclo tuvo que lidiar con varias sorpresas en las últimas horas.

Lo primero fue la inesperada propuesta que hizo el jurado y que Ángel de Brito, integrante del selecto grupo, adelantó en LAM, "El lunes hay doble eliminación", aseguró. Asimismo, anunció cómo cierra la primera ronda de esta temporada. "El lunes cierran las últimas parejas: baila la abue luzu, baila Anabel Sánchez que quedó pendiente y Lourdes Sánchez... y entran las 30 parejas más los coaches, son 90 personas..", adelantó el presentador.

De Brito también contó que se dará la primera ausencia en el jurado. Se trata de Carolina "Pampita" Ardohain, quien se tomará unos días de vacaciones. "Pampita se va de viaje, pero no puedo decir quién la reemplaza... Va a ser una sorpresa", anticipó el conductor de LAM.

Además, reveló qué no será la primera ni la última ausencia de la modelo. "Son 4 viajes de aquí a diciembre: se va a Nueva York, México, Santa Fe... Me dijo: 'yo me voy de viaje'. Se va 6, días", precisó su colega.

En cuanto a su reemplazo, Ángel dio unas pistas, pero aclaró que la producción del Bailando tiene varias opciones en mente. "Me llevo bien con las dos figuras convocadas: una fue jurado y la otra debuta", afirmó.

Luego, él reconoció que prefiere que el lugar de Pampita sea ocupado por Carmen Barbieri, pero sostuvo que "hay otras opciones". "A mí me gustaría tener sentada al lado Carmen Barbieri. Es la ideal para este momento”, remarcó el periodista.

Una ex Gran Hermano destrozó a Tinelli: "Viejo verde"

Una recordada exparticipante de Gran Hermano sorprendió a todos al apuntar durísima en redes sociales contra Marcelo Tinelli y el Bailando 2023. "Mucho asco", aseguró quien fuera una de las concursantes más populares de una de las primeras ediciones del reality, que inclusive hasta hace poco tenía el récord del más alto porcentaje de expulsión de todos los Gran Hermano del mundo, con un 93%.

Así como hubo mucha gente que se alegró por el regreso del Bailando, también hubo fuertes críticas tanto al formato como a los protagonistas. En las últimas horas, quien sorprendió con sus demoledoras palabras fue nada menos que Nadia Epstein, recordada por muchos como "la más odiada" de Gran Hermano 2007.

"Mucho asco el Bailando", comenzó Epstein en su picantísimo tuit. Lejos de quedarse ahí, la ex GH agregó: "Marcelo Hugo me da a viejo verde, re sugar daddy y Coky, puf, un poco de dignidad bella que ya no se te ve del moño tan grande que tenés". Pero las críticas de Nadia Epstein no quedaron en las redes sociales, ya que desde Pronto se comunicaron con ella y la productora no dudó en seguir apuntando contra Tinelli y su programa.

"No suelo mirar el programa, salvo cuando bailan el Cone o Coti que son dos participantes que en GH me habían gustado mucho y quería ver cómo les iba. Pero ayer, durante todo el día había visto en un par de programas, los comentarios respecto a la relación con esta chica peruana, Millet Figueroa, y me dio tanta intriga que fui a ver los videos para ver lo que había pasado...me pareció un montón", siguió filosa. Además, sumó: "A ella se la notaba incómoda, como que iba a bailar y no estaba para bancarse las pajereadas de Marcelo Hugo. Él estaba re insistente, lo cual me pareció hasta acoso en TV, un montón".

Para concluir, Nadia cerró con una lapidaria crítica tanto contra Tinelli como con el Bailando: "Está con esa actitud de 'te doy, pero prefiero a la peruana'. Es como que el programa se convirtió en un casting para ver a quién se la pone. Creo que hay participantes con historias re copadas como para que se centren en 'te doy, no te doy' y eso no me gusta. Creo que teniendo la edad que tiene tendría que guardar el lugar que corresponde. Ayer me provocó tuitear porque me dio mucho asco todo".