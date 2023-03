Chau Tinelli: América TV se llevó a otra figura que trabajó en El Trece

En medio de rumores que aseguraban la llegada de Marcelo Tinelli a América TV, el canal ya contrató a un conductor que tuvo un paso por El Trece.

Durante un largo tiempo, América TV estuvo negociando la llegada nada menos que de Marcelo Tinelli, luego de su paso por Canta Conmigo Ahora por El Trece. Sin embargo, los directivos dieron marcha atrás y se dio a conocer la nueva apuesta del canal que trabajó junto al "Cabezón" años atrás.

"Mamá, papá ¡tengo un programa de tele! Desde el lunes 20 al término de LAM por América TV", lanzó Fernando Dente a través de su cuenta de Instagram. El joven cantante, actor y ahora conductor de 33 años llegó a un acuerdo con el canal y llevará adelante un late night show de lunes a viernes a las 22 horas.

Esta misma propuesta se la habían hecho a Sergio Lapegüe, el periodista de TN Todo Noticias, quien después de analizarlo por un tiempo respondió que no. En paralelo, el canal del cual es dueño Daniel Vila negoció con Marcelo Tinelli para que arribe ya sea en ese mismo formato o a través del Bailando por un sueño, el clásico reality show del conductor oriundo de Bolívar.

"Por ahora solo les voy a contar esto. En la semana les voy a ir mostrando más. Gracias por acompañarme siempre en todo. De corazón", expresó Dente, quien participó de Bailando por un sueño por El Trece en las ediciones de los años 2015 y 2019. De esta manera, América TV suma una nueva cara a su grilla de programación.

Internas en América: dos figuras protagonizaron un tenso cruce al aire y se dijeron de todo

Una situación muy tensa se vivió en las últimas horas en la pantalla de América TV cuando dos de sus figuras protagonizaron un violento cruce al aire durante uno de los programas más vistos de la señal. "Tenés respuestas chotas, vehementes, miradas que son chotas", le reclamó una panelista de LAM a su compañera de piso.

Los cruces en la farándula son una de las situaciones más usuales que pueden producirse en los programas de espectáculos, donde disfrutan de los choques mediáticos. Mientras en LAM hablaban de la separación de Fátima Florez y Norberto Marcos tras más de 20 años en pareja, de repente se produjo un inesperado cruce entre dos figuras de América TV.

"La carrera de Fátima es Norberto. Es el puntal…", comenzó Marcela Feudale, pero rápidamente fue interrumpida por Nazarena Vélez, que remarcó que no estaba de acuerdo al afirmar que "Fátima es Fátima" por sus propios méritos. Molesta por la interrupción, "La Enana" lanzó: "¿Me dejas concluir? Norberto es el responsable del armado atrás. Cuando Fátima está haciendo 50 personajes, Norberto está corriendo atrás. Eso es lo que estoy tratando de explicar".

Entonces Nazarena buscó bajarle el tono al cruce hablándole directamente a Feudale y le comentó que estaba muy "vehemente". "No hablé en todo el programa. No sé lo que dice esta mujer. Me parece que vos estás mal", replicó la ex locutora de Videomatch, molesta con lo que escuchaba, a lo que sus compañeros intentaron serenarla, pero el cruce no terminó ahí.