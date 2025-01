Chau Peluffo: impacto en la televisión por la rotunda decisión de El Nueve

La rotunda decisión de El Nueve que perjudica a Mariano Peluffo.

El 2025 empezó con una mala noticia para el conductor Mariano Peluffo, una de las caras más conocidas de la televisión argentina. Según la filtración en redes de un periodista, Peluffo habría sido perjudicado por El Nueve de acuerdo a una fuerte información que salió a la luz.

Fue el periodista Agus Rey quien a través de su cuenta de Twitter anunció: "Efectivamente Mariano Peluffo no seguirá en la conducción de #QueMañana, pero terminó excelente tanto con la producción como con elnueve. No llegó a un acuerdo económico y desde febrero el ciclo seguirá con nuevo conductor". Peluffo era conductor del ciclo desde mayo de 2023, luego de su paso por Telefe (donde condujo realities y ciclos de entretenimiento).

Por el momento no salió a la luz quien se hará cargo de la conducción de Que mañana, un magazine de cocina y espectáculos por el que también pasó Ariel Rodríguez Palacios antes de su llegada a Ariel en su salsa (Telefe). Por su parte, Mariano Peluffo no emitió comentarios públicos sobre la decisión de El Nueve sobre la finalización de su relación laboral.

Peluffo rompió el silencio: ¿por qué no habla más de Gran Hermano?

Recientemente, en una entrevista que brindó para LAM, el programa de América TV conducido por Ángel de Brito, Peluffo se refirió a la actualidad del programa y reveló qué seguimiento hace del momento que atraviesa el segmento. "Soy un televidente que lo mira cada tanto, porque lo ven mis hijas, lo está conduciendo un colega de la radio y amigo", comenzó diciendo el actual conductor de Qué mañana!, el segmento que sale al aire por El Nueve.

Pero inmediatamente agregó: "No lo sigo tanto. No me sé el nombre de los personajes, no estoy tan en tema. No estoy metido, porque entonces parece que si hablo me quiero colgar de algo que hice antes. Nada más lejos de la realidad. Prefiero no". Al cierre de este tema, el conductor aclaró que "fue una etapa hermosa": "A mí me encantó y estoy en otra etapa diferente y en otro canal supercontento. No tengo nada interesante para aportarle a la causa GH".

En los últimos años, siguió trabajando en diversos proyectos televisivos, incluyendo programas de entretenimiento, concursos de cocina como MasterChef Argentina y otros ciclos de entrevistas. Además, Peluffo incursionó en la radio, donde también dejó su marca con su estilo carismático y cercano. Aparte de su carrera en los medios, Mariano Peluffo dedicó su vida a causas sociales y comunitarias, participando en iniciativas solidarias y diferentes eventos benéficos. Su versatilidad y experiencia en la industria del entretenimiento lo mantienen vigente y como alguien respetado, siendo así una figura prominente en la televisión argentina.