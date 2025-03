Cuántos hijos tiene Guillermo Vilas, con quién los tuvo y cómo se llaman.

El ex jugador de tenis Guillermo “Willy” Vilas se muestra muy poco en público por su enfermedad y lo que se sabe de él es gracias a los posteos de su esposa, Phiangphathu Khumueang, con quien ha formado una hermosa familia. ¿Cuántos hijos tienen y cómo se llaman?

Willy, uno de los íconos en la historia del tenis argentino, ya tiene 72 años y padece una enfermedad neurológica que le ha provocado un importante deterioro cognitivo, aunque desde la familia Vilas mantienen el hermetismo y prefieren no brindar detalles al respecto. Su esposa, Phiang, es quien a veces publica algunas fotos del ídolo marplatense y revoluciona las redes sociales. Además, tomó el mando de las escuelas del ex tenista Vilas Tennis Academy que tienen sedes en Mallorca y Punta Cana.

¿Cuántos hijos tiene Guillermo Vilas y cómo se llaman?

Phiangphathu Khumueang, la esposa de Vilas, se mantiene muy activa en redes sociales y, aunque no suele compartir imágenes del exjugador, sí presume con orgullo a los cuatro hijos de la pareja que se casó en mayo de 2016:

Andanin (21 años): nació en París, Francia, el 15 de noviembre de 2003 .

nació en París, Francia, el 15 de noviembre de 2003 Lalindao (14): Nació en Miami (Estados Unidos) el 6 de enero de 2010.

Nació en Miami (Estados Unidos) el 6 de enero de 2010. Intila (13): Nació en Buenos Aires (Argentina) el 23 de diciembre de 2010.

Nació en Buenos Aires (Argentina) el 23 de diciembre de 2010. Guillermo Junior (7): Nació en Mónaco el 3 de abril de 2017.

Foto de Instagram de Phiang con los cuatro hijos que tiene junto a Vilas: Intila, Junior, Andanin y Landinlao.

La familia Vilas vive en Mónaco, donde los cuatro chicos crecieron siguiendo la pasión de su padre, ganador de 62 títulos, por el tenis. Tras retirarse, Guillermo se dedicó de lleno a ser coach de sus hijos que hoy continúan con el deporte: primero de Andanin, la mayor, y luego de sus otros hijos.

Andanin brindó una entrevista para La Nación donde reveló las incomodidades entorno a los rumores y especulaciones sobre la enfermedad de su padre, pero además contó la dinámica familiar entorno al deporte que marcó la vida de Willy. Al ser consultada sobre cómo fue crecer en medio de los entrenamientos, contó: "En mi familia, si no entrenás, no comés. Así que tenías que entrenar todas las tardes, después del colegio: sino no a la casa", reveló la hoy también tenista. Además, contó que su mamá también fue una gran jugadora de tenis. "Mi mamá es la que dice: ‘Vos tenés que entrenar’. Jugamos todos los días excepto los domingos; esa es una regla de la casa. No se entrena los domingos", reveló.



“Dentro de la cancha, como sabemos, fue un monstruo, un fenómeno. Pero yo lo admiro más por lo que es fuera de la cancha, por el corazón que tiene, porque siempre fue solidario, ayudó a la gente, se preocupó por saludar a todos, por hablarles a todos. Son esas pequeñas cosas que en el día a día uno no valora tanto o no se da cuenta. Como que no sabés lo que podrías generar al saludar a alguien, al darle un abrazo, no sabés lo que está pasando en su vida o qué problema puede tener, y con ese gesto simple le alegrás el día”, expresó Andanin sobre la admiración a su padre.