Celeste Muriega dejó clavado a Hernán Drago en la "friendzone": "Es mi remisero con derecho a mates"

Solo rumores: ¿qué pasó con Hernán Drago y Celeste Muriega?

Desde que empezaron a trabajar juntos en Bienvenidos a bordo, el programa que conduce Guido Kaczka en El Trece, no tardaron en surgir los rumores de romance en Celeste Muriega y Hernán Drago. No solo por la química que muestran frente a cámara, sino porque ambos llevan varios meses solteros y han dicho que estaban dispuestos a encontrar un nuevo amor. "Es mi remisero con derecho a mates", dijo la bailarina en diálogo con Intrusos, haciendo referencia a los viajes que hacen con el modelo hasta su hogar luego de las grabaciones.

"Él nunca dice nada, es muy tibio. Nunca se la juega, después cada uno lo interpreta como quiere. La relación con Hernán está normal, hoy en día es solo compañerismo de trabajo y algo de amistad que se fue forjando en este tiempo. Nada más que eso", agregó. Y minutos más tarde admitió que las versiones que circulan en los medios hizo que el vínculo entre ellos se enfríe: "Hay buena onda, si quizás desde que los medios empezaron a informar, los encuentros se empezaron a perder un poco. Son cosas que van sucediendo, pero nada, pasa o no pasa".

Por su parte, el modelo dio una entrevista radial en la que aseguró que sigue disfrutando de su soltería. “Mi corazón está bien y en los últimos dos años estuvo lastimado por mi separación después de veinte años. Mi corazón está mejor que hace un tiempo atrás. Ahora mi corazón está solo y sigue buscando el equilibrio. No estuve con Maglietti ni tampoco estoy con Muriega. No hay romance“, declaró. Y añadió: "Celeste es una chica que es soltera y yo estoy soltero. Tomamos unos mates y lo pasamos muy bien. En un tiempo me gustaría estar con alguien pero hoy no. El día de mañana no sé. Hoy no me gustaría que aparezca esa persona".

Drago se separó de Bárbara Cudich, la madre de sus hijos, en 2019 y hace unos meses fue vinculado sentimentalmente a Alejandra Maglietti, pero el vínculo no prosperó. Mientras que Celeste le puso un punto final a su noviazgo con Alejo Clérici a principios de 2020. "Con Alejo tenía ganas de formar una familia, por eso aposté siete años a este relación. Me imaginaba siendo viejita con él, pero él esperaba una compañera de vida más que una familia. Hay mucho amor entre nosotros y seguimos hablando para ver cómo estamos porque nos merecemos tener una buena relación, ninguno hizo algo malo. El no apunta al casamiento, la convivencia y tener un hijo y son cosas que yo quiero el día de mañana", le confió Muriega al medio Noticias Argentinas.